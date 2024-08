- Resti scoperti a Duisburg - Le autorità stanno salvaguardando potenziali piste

Nella zona residenziale di Duisburg, sono stati rinvenuti alcuni resti umani, come riferito dalle autorità locali. Lo ha confermato un rappresentante della polizia all'agenzia stampa tedesca, dopo che i passanti avevano segnalato la scoperta durante il pomeriggio di sabato. Di conseguenza, è stata avviata una ricerca approfondita nella zona circostante. Tuttavia, non sono state ancora confermate le voci che parlano di un teschio parzialmente decomposto trovato in un sacchetto della spazzatura.

L'età e il genere della persona deceduta non sono ancora stati stabiliti. Gli inquirenti stanno attualmente esaminando i resti in modo approfondito. Il luogo esatto del ritrovamento non è stato reso noto dalla polizia. È stata costituita una squadra speciale per l'omicidio e la procura ha assunto la responsabilità delle indagini. Seguiranno aggiornamenti il giorno successivo.

Non viene specificata la parte del corpo che ha portato alla scoperta nei resoconti. Durante l'esame, gli investigatori si concentreranno probabilmente sull'identificazione di eventuali caratteristiche distintive della parte del corpo.

