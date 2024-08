- Resti scoperti a Bellheim - Si ritiene sia un individuo di 84 anni dichiarato scomparso

Nella zona di Bellheim, distretto di Germersheim, le forze dell'ordine hanno scoperto il corpo senza vita di una donna. Le prime conclusioni indicano che si tratta di una donna di 84 anni che era scomparsa da circa due settimane, secondo quanto riferito dalle autorità. Il corpo senza vita è stato trovato di mercoledì all'interno di una struttura commerciale in attività. Un testimone attento ha contattato la polizia dopo aver notato una finestra rotta nelle vicinanze.

Stando alle autorità, non ci sono indizi di attività sospette o reati. L'identità della defunta non è stata ancora confermata. È stata programmata un'autopsia. Nonostante le ricerche rigorose e initially infruttuose, la residente della casa di riposo non è stata trovata dopo la sua scomparsa.

Il testimone che ha notato la finestra rotta ha contattato la Polizia per un'indagine. Dopo ulteriori indagini, la Polizia sta conducendo un'indagine approfondita sulla misteriosa scomparsa e morte della donna.

