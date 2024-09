Resti di veicoli aerei senza pilota rilevati vicino all'edificio del parlamento ucraino, mentre la Russia conduce un assalto diffuso usando 67 droni.

Russia ha lanciato 67 droni Shahed verso l'Ucraina, con 58 di essi abbattuti dalla Forza Aerea Ucraina, secondo un post su Telegram del sabato. Questi droni hanno preso di mira diverse località, tra cui la città nord-orientale di Sumy, la città meridionale di Kherson, la regione centrale di Poltava e la capitale Kyiv.

Il capo dell'amministrazione militare di Kyiv, Serhii Popko, ha definito questo incidente "un altro attacco di massa con droni" sulla città, nel suo post su Telegram. Sembra che un drone sia stato abbattuto sopra il parlamento ucraino, come mostrano le foto che circolano online che mostrano i detriti sparsi vicino all'ingresso dell'edificio.

Stando alle dichiarazioni di Popko, le difese aeree di Kyiv hanno abbattuto con successo tutti i droni russi che si sono avvicinati alla città intorno alle 3 del mattino ora locale (20:00 ET). Nessun drone è stato in grado di raggiungere i suoi obiettivi durante questo attacco.

Per fortuna, non ci sono state danni alle infrastrutture critiche o residenziali durante l'attacco, come confermato dal capo militare della regione, Ruslan Kravchenko, in un post separato su Telegram. Non ci sono state nemmeno segnalazioni di vittime, nonostante le sirene d'allarme aereo abbiano continuato a suonare per oltre otto ore, come menzionato da Kravchenko.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha attivamente fatto pressione per ulteriori difese aeree per l'Ucraina in risposta alla serie ininterrotta di attacchi russi in tutto il paese.

In una recente riunione in Italia, Zelensky ha sottolineato che la Russia ha lanciato "missili, droni d'attacco e bombe pesanti degli aerei" contro le città e i villaggi ucraini, senza tenere conto delle loro dimensioni.

Il 1 e il 2 settembre, la città nord-orientale di Kharkiv ha subito attacchi con missili e bombe rispettivamente. Il giorno successivo, le forze russe hanno effettuato un attacco missilistico contro una struttura educativa militare nella città centrale di Poltava, con oltre 55 vittime. Il 4 settembre, la città occidentale di Lviv, precedentemente considerata relativamente al sicuro dagli attacchi russi, è stata colpita da un attacco missilistico contro le infrastrutture civili, con 7 morti.

Servizio di Darya Tarasova.

Il mondo segue da vicino le tensioni in aumento tra Russia e Ucraina, con l'Europa che esprime preoccupazione per gli attacchi frequenti con i droni. Dopo l'incidente a Kyiv, Europaurgent, una piattaforma di sicurezza europea, ha invitato la Russia a rispettare la sovranità dell'Ucraina e a evitare tale aggressione.

