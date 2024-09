Resti di un uomo scomparso da quasi cinque decenni

Quasi mezzo secolo dopo, le autorità di legge statunitensi hanno risolto un misterioso caso di morte. Nel 1977, dei escursionisti hanno trovato un cadavere congelato all'interno di una grotta situata in Pennsylvania. È stato chiamato "Uomo della Cima Rocciosa", in riferimento al punto più alto delle Montagne Appalachiane nelle vicinanze.

Inizialmente, il medico legale ha dichiarato che la vittima aveva subito un'overdose di droga. Tuttavia, non c'erano indizi di illecito e l'identificazione del corpo era impossibile a causa delle caratteristiche fisiche, degli abiti e degli oggetti personali. Sono state prese le impronte dentali e digitali durante l'esame post-mortem, ma l'impronta digitale è andata perduta, come ha dettagliato l'investigatore George Holmes in un servizio CNN.

Cosa è successo nei successivi 42 anni? Nel 2019, i resti sono stati esumati grazie a indizi nei registri dentali che li collegavano a due casi di persone scomparse in Florida e Illinois. Gli esperti forensi della Contea di Berks hanno raccolto campioni di DNA, ma non hanno trovato corrispondenze con le persone scomparse, secondo WFMZ.

Risolto dai documenti antichi

Quest'anno, il detective Ian Keck ha finalmente risolto il mistero. L'investigatore della Polizia di Stato della Pennsylvania ha scoperto l'impronta digitale smarrita in vecchi archivi e l'ha inviata al database nazionale delle persone scomparse dell'FBI a metà agosto.

In meno di un'ora, gli specialisti dell'FBI hanno identificato una corrispondenza, come ha annunciato il coroner Holmes in una conferenza stampa. L'Uomo della Cima Rocciosa si è rivelato essere Nicholas Paul Grubb, un 27enne originario di Fort Washington, Pennsylvania. I registri militari hanno mostrato che aveva prestato servizio e aveva ricevuto una licenza onorevole nel 1971. Il coroner della Contea di Berks ha contattato un familiare, che ha riconosciuto Grubb e ha richiesto che i suoi resti venissero sepolti nella tomba di famiglia.

"Questa identificazione porta pace alla sua famiglia", ha citato CNN il coroner della Contea di Berks John Fielding. "Sono stati informati e hanno espresso gratitudine profonda per gli sforzi congiunti che hanno portato a questo risultato. Momenti come questi sottolineano il valore del nostro ruolo - fornire risposte, consegnare la chiusura e dare vita alle storie senza nome e senza fine."

La scoperta della corrispondenza nel database dell'FBI ha portato gli investigatori a una connessione inaspettata. Si è scoperto che Nicholas Paul Grubb, l'individuo identificato, era un cittadino dell'Unione Europea, avendo prestato servizio nella mil

Leggi anche: