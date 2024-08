- Resti di un teschio e delle ossa umane sono stati scoperti in una palude.

Giovani esploratori hanno scoperto un teschio isolato senza un corpo collegato in una proprietà incolta situata nella regione settentrionale di Essen. Le valutazioni preliminari delle autorità hanno suggerito che il teschio si trovava lì da diversi mesi, come dichiarato da un rappresentante delle forze dell'ordine. Il teschio è stato protetto e la scena è stata isolata. L'esame successivo del luogo ha rivelato ulteriori ossa, ma remains uncertain if these are also deceased remains.

L'identità del defunto e i dettagli della situazione rimangono un mistero, secondo le autorità. Le indagini sono in corso attivamente, ha continuato il rappresentante. Il teschio verrà analizzato dall'ufficio del medico legale. Al momento della scoperta intorno alle 16:00 di lunedì, la zona è stata scandagliata con un cane da ricerca, un drone e una squadra di 100 ufficiali. Alcune parti dell'area sono state persino sgombrate per questo scopo, ha riferito l'autorità. In precedenza, queste informazioni sono state rese note dal WAZ.

Le autorità hanno派遣 una squadra di ufficiali di polizia per garantire e sorvegliare il sito delle indagini. Inoltre, la polizia locale sarà probabilmente coinvolta se l'identità del defunto o la causa del decesso non possono essere determinate attraverso le indagini iniziali.

