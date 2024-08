Resti di anatomia umana scoperti in un quartiere residenziale di Duisburg

In un quartiere residenziale di Duisburg, durante un sabato, le persone hanno rinvenuto resti inquietanti. Questi ritrovamenti hanno portato a una immediata segnalazione alle autorità locali. Dopo ulteriori indagini, un individuo è stato fermato circa ventiquattro ore dopo. Tuttavia, l'identità della persona deceduta rimane un mistero.

Secondo la Procura della Repubblica di Duisburg, è stato fermato un sospetto, ma non sono state fornite specifiche sulla sua età o genere. L'ufficio ha assicurato di fornire un aggiornamento completo sui progressi delle indagini più tardi nella giornata.

I primi resoconti suggerivano che i passanti avevano scoperto resti umani intorno al tardo pomeriggio di sabato. Gli ufficiali delle forze dell'ordine hanno quindi condotto una ricerca approfondita della zona, coinvolgendo numerosi personale. Tuttavia, non sono state confermate voci secondo cui un cranio parzialmente decomposto è stato trovato all'interno di un sacchetto della spazzatura.

L'età e il genere esatti dei resti, nonché il luogo esatto del ritrovamento, rimangono ancora sconosciuti. L'autopsia preliminare dei resti è in corso. Una squadra di investigazione per omicidi e la Procura della Repubblica di Duisburg hanno ufficialmente assunto il controllo del caso.

Il ritrovamento dei resti inquietanti nel quartiere residenziale è stato classificato come una potenziale scena del crimine. La polizia tratta il caso come un'indagine per omicidio a causa delle circostanze misteriose che circondano la morte.

