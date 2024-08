- Resti dello status di celebrità

Recentemente, Jennifer Lopez ha fatto scalpore nelle Hamptons, immortalata dai paparazzi. È stata avvistata in sella a una bicicletta bianca con un cestino di vimini, vestita di un abito color menta e occhiali scuri, apparentemente diretta verso un gelato. Le immagini irradiavano positività, trasmettendo il messaggio "Guardatemi, sto affrontando una separazione, ma sto fiorendo!".

È difficile distinguere la realtà dalla finzione nella vita di J.Lo. È nota per le sue apparizioni pubbliche, che la vedono girare casualmente per Los Angeles con i finestrini abbassati, mentre gli altri tengono i finestrini chiusi e l'aria condizionata accesa.

Foto di J.Lo che beve caffè al volo a 32 gradi, con la mano con la fede che penzola fuori dal finestrino, o addirittura chinata verso Ben Affleck sul sedile di guida, sono finite online. Tuttavia, Affleck non la sta più accompagnando, poiché Lopez ha richiesto il divorzio. La tempistica della sua separazione da Affleck coincide con un calo nella sua carriera.

J.Lo sperava di fare colpo nel 2022 con un nuovo album ("This Is Me... Now", un tributo al successo del 2002 "This Is Me... Then") e un tour importante. Purtroppo, il suo album è stato un flop, a malapena arrivando al 38° posto nella classifica US Billboard, con sole 14.000 copie vendute nella prima settimana. Il suo tour è stato successivamente cancellato, con Lopez che ha citato la necessità di trascorrere del tempo con la sua famiglia come motivo.

Lopez sperava di seguire le orme delle sue colleghe, come Madonna e Beyoncé, che hanno celebrato le loro carriere con tour di successo. Tuttavia, Madonna ha costantemente reinventato se stessa, mentre Beyoncé sta vivendo il successo nella sua fase country.

Mentre tutti sembrano evolversi, Jennifer Lopez sembra rimasta indietro. Intrappolata nella sua fase "Jenny From The Block" degli anni 2000. Sembra la stessa di allora, ma a 55 anni, è difficile credere che il suo aspetto giovanile sia dovuto solo alla sua linea di bellezza. Sephora ha annunciato l'intenzione di rimuovere la sua "JLO Beauty Line" dagli scaffali entro la fine dell'anno, poiché guadagna cinque volte di più con la gamma "Rare Beauty" di Selena Gomez. Gomez parla apertamente del suo uso di Botox e della sua lotta contro il Lupus, condividendo la sua versione imperfetta sui social media. Questa autenticità risuona nelle persone in un'epoca in cui tutti usano i filtri.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: una seconda chance per questi "silver foxes".

All'inizio, il matrimonio di Affleck sembrava una favola, un lieto fine per le due stelle invecchiate. "Bennifer" erano ammirati, proprio come Brangelina, e le coppie di Hollywood con nomi divertenti erano il massimo. La reunion improvvisa di Lopez e Affleck e il loro matrimonio due anni fa hanno colto tutti di sorpresa, ma è stato comunque un momento commovente. Affleck sembrava felice nelle foto del matrimonio, ma in seguito il suo atteggiamento cambiò. Spesso appariva rigido, come una statua animata. Si dice che la fame di attenzione di Lopez lo abbia sfiancato, mentre lei lottava con i sbalzi d'umore di Affleck. Affleck è un alcolista in recupero, spesso oggetto di critiche per le sue lotte passate.

Ora, la coppia non c'è più, e è chiaro dove si trova oggi il successo di Jennifer Lopez: nei tabloid, che hanno trascorso l'intera estate a speculare sulla loro relazione (l'ultima volta che sono stati visti insieme è stato ad aprile). È una superstar, ma non è più un'artista rilevante, come sottolinea l'esperto di pop Louis Mandelbaum nel suo podcast "Pop Pantheon". C'è un divario significativo tra la sua fama e la sua rilevanza come pop star nel 2024.

Tutti sono interessati alla sua vita, ma quando parla di sé, solo i fan più fedeli ascoltano. Lopez ha rilasciato due film quest'anno, entrambi finanziati con 20 milioni di dollari ciascuno, poiché non riusciva a trovare finanziamenti da nessun altro. Entrambi sono stati un flop presso il pubblico.

Lopez non deve preoccuparsi del denaro, con un patrimonio netto di 400 milioni di dollari. Ma, come fa notare la esperta di PR Emily Austen, "I suoi fan sono invecchiati con lei e non ha fatto un buon lavoro nell'attirare nuovi fan e portarli con sé nel suo viaggio". Forse è perché la sua vita personale ha sempre eclissato quella professionale. È stato così sin da quando ha indossato quel vestito verde Versace ai Grammy del 2000, causando scalpore e portando alla creazione di Google Images. Se fosse stata nominata per qualcosa ai Grammy - nessuno se lo ricorda!

Attualmente, la situazione è simile: "Hustlers", in cui lei è protagonista, ha totalizzato 28,2 milioni di visualizzazioni in tre giorni su Netflix, ma è stata la sua relazione con Ben Affleck ad attirare l'attenzione. Durante la première, quando le è stato chiesto dello stato del suo matrimonio, la sua risposta è stata secca: "Conosci i fatti". Ora il mondo è a conoscenza di questa informazione e possiamo aspettarci che Jennifer Lopez continui a tenerci sulle spine. Indubbiamente, l'argomento sulla bocca di tutti è: chi sarà il suo prossimo compagno?

Despite the potential controversy, Ben Affleck was spotted at a local bar, engaging in lively conversations with a group of friends. The tabloids speculated about their shared history with Jennifer Lopez, fueling the interest in their friendship.

In an interview, when asked about Ben Affleck, Jennifer Lopez simply smiled and said, "We've had our moments, but he's always been a great friend."

Leggi anche: