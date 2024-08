- Resti del famoso "Fetto di Blechschmidt" sepolti

Quattordici resti fetali della collezione del Centro Medico Universitario di Göttingen sono stati tumulati. L'urna contenente questi resti, risalenti al 1952 al 1969, è stata sepolta al Parkfriedhof Junkerberg di Göttingen, come dichiarato dal portavoce del Centro Medico Universitario. Questi resti fanno parte della rinomata collezione Blechschmidt, che ha acquisito riconoscimento internazionale. Sono previsti ulteriori tumulazioni.

I feti provenivano dall'era nazista?

I ricercatori avevano esaminato le origini di tutti i 430 esemplari prenatal del Centro di Anatomia di Göttingen tra agosto 2017 e luglio 2019. Guidati da Michael Markert e il suo team, hanno suggerito una revisione di tutti gli embrioni e i feti per scopi di ricerca e insegnamento, e la tumulazione se necessario. Non si esclude che i resti umani all'interno della collezione possano essere stati il risultato di aborti forzati durante l'era nazista.

"Era fondamentale per noi scoprire quanto più possibile riguardo al contesto degli embrioni e dei feti", ha dichiarato il portavoce del Centro Medico Universitario. Anche se l'anatomista Erich Blechschmidt, che ha diretto l'Istituto di Anatomia a Göttingen dal 1942 al 1973 e ha costruito la collezione, si riferiva di rado alle origini dei campioni nelle sue pubblicazioni, il suo lavoro a Göttingen è caduto sotto il regime nazista dal 1933 al 1945.

"Progresso significativo nella comprensione scientifica"

Sulla base dei risultati della ricerca di due anni, sono state condotte oggi indagini approfondite sui singoli esemplari al Centro di Anatomia del Centro Medico Universitario, come dichiarato dal portavoce. "Numerosi embrioni e feti hanno contribuito in modo significativo al progresso scientifico negli ultimi decenni", ha detto lei. "Ora, vogliamo offrire un luogo di riposo sicuro per 14 di questi individui, permettendo loro di trovare il loro riposo finale".

I ricercatori hanno esaminato le origini di numerosi bambini, o embrioni e feti, al Centro di Anatomia di Göttingen. È importante notare che Erich Blechschmidt, che ha diretto l'Istituto di Anatomia a Göttingen durante il regime nazista, era responsabile della costruzione della collezione.

Leggi anche: