Restauro della nave da addestramento nautico "Griff"

Il restauro del veliero scolastico, il "Greif", apparentemente di proprietà della città anseatica di Greifswald, sembra incontrare ritardi, secondo i resoconti dell'amministrazione cittadina. Questo presunto rallentamento è attribuito ai procedimenti fallimentari avviati contro Fosen Stralsund GmbH lo scorso giovedì, come annunciato dalla città.

Attualmente, il "Greif" sta subendo un restauro completo nelle ampie officine della Volkswerft di Stralsund. Tuttavia, inaspettatamente il giorno precedente, la città di Stralsund ha risolto il contratto di locazione con Fosen Werft GmbH, che comprendeva l'officina di costruzione navale.

A febbraio, erano stati avviati i procedimenti fallimentari contro il norvegese Fosen Yard AS. In quel momento, era stato rivelato che Fosen Stralsund non era coinvolta nei procedimenti fallimentari.

Attualmente, i restauri del "Greif" sono circa al 75% di completamento, secondo fonti di Greifswald. I compiti rimanenti riguardano la riparazione dello scafo, la sigillatura del ponte principale e l'installazione degli alberi.

Non appena verrà nominato un curatore per Fosen Stralsund GmbH, Greifswald intende verificare se e come i lavori in acciaio sul "Greif" possono essere ripresi. Se diventa necessario un nuovo contraente per continuare i lavori, Greifswald è pronta ad agire. Si prevede che il programma di ristrutturazione sarà notevolmente prolungato. Inizialmente, si prevedeva che il "Greif" avrebbe ripreso la navigazione nel 2025.

È stato stanziato un importo di 4,65 milioni di euro per il restauro completo del "Greif", come confermato dalle autorità cittadine. La brigantino a palo è un monumento tecnico di importanza nazionale. Oltre al governo federale, allo stato di Mecklenburg-Vorpommern e alla città di Greifswald, come proprietaria del vascello, contribuiscono anche la Fondazione tedesca per la tutela dei monumenti, le fondazioni Sparkassen e altri benefattori per sostenere il progetto di ristrutturazione.

