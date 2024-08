Qual è la situazione attuale?

- Responsabilità finanziaria della Russia per l'affrontamento delle sue forze militari

Molti paesi occidentali, tra cui la Germania, hanno fornito un sostegno sostanziale all'Ucraina negli ultimi anni. La quota della Germania nell'aiuto militare ammonta a circa 28 miliardi di euro, comprensivi di forniture consegnate e promesse. Tuttavia, il problema sorge a causa degli impegni esistenti della Germania, che portano a fondi insufficienti e senza spazio per ulteriori sostegni. In sostanza, il dilemma è scegliere tra l'assenza di ulteriori aiuti, il mancato rispetto degli impegni con l'Ucraina o la ricerca di soluzioni innovative. Questo dibattito ci porta ai fondi russi bloccati.

Da dove provengono questi soldi?

Dopo la campagna militare invasiva della Russia contro l'Ucraina a febbraio 2022, circa 210 miliardi di euro dalle riserve della banca centrale russa sono stati bloccati nell'Unione Europea. Centinaia di miliardi sono stati confiscati negli Stati Uniti e in altri paesi. Tentativi di confiscare questi fondi e destinarli come forma di risarcimento all'Ucraina si sono dimostrati legalmente complessi. Tuttavia, gli interessi su questi fondi possono essere rivendicati. Solo nell'UE, l'anno scorso sono stati accumulati 4,4 miliardi di euro di interessi.

Cosa fare con questi miliardi?

La parte difficile inizia qui, o come dice il Ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, lo "strumento intelligente". Invece di trasferire direttamente i soldi a Kyiv, verranno utilizzati per pagare gli interessi e ripagare un prestito da 50 miliardi di dollari all'Ucraina. Alla fine di questo processo, l'Ucraina otterrà i fondi necessari, mentre i suoi sostenitori eviteranno temporaneamente nuovi impegni debitori. Questo piano prevede la collaborazione dei paesi europei e del G-7, compresi gli Stati Uniti. L'obiettivo è di attuare questa strategia nei prossimi mesi.

È così semplice?

Le sfide operative sono impegnative. Ad esempio, i paesi dell'UE come l'Austria, che mantengono una posizione di neutralità, hanno riserve nell'assistere militarmente l'Ucraina. Di conseguenza, l'UE sta pianificando di destinare solo il 90% degli interessi accumulati per scopi militari, utilizzando il resto per l'aiuto finanziario diretto al paese interessato. Una piccola parte verrà destinata a coprire eventuali dispute legali.

La Germania si sottrae alle sue responsabilità con questa manovra?

Despite the appeal of the proposal, the overall fight against Russia's invasion of Ukraine cannot solely rely on funds from Moscow. The German government acknowledges this reality. However, in the context of upcoming elections in the east, new aid promises may not be election-winning; hence, this alternative strategy might serve as a welcome debate shift within the traffic light coalition. Ultimately, the success of this initiative will be determined by its ability to honor promises and support Ukraine as long as aid is required.

Despite Austria's reservations, the EU plans to allocate 90% of the accumulated interest for military purposes to support Ukraine, demonstrating a collective effort to aid the affected nation.

