- Resistenza all'interno della CDU verso una potenziale alleanza con il BSW

La opposizione all'interno della CDU nei confronti di una possibile collaborazione con l'alleanza di Sahra Wagenknecht dopo le elezioni statali in Turingia e Sassonia sta aumentando. Come dichiarato dal cristiano democratico della Renania Settentrionale-Vestfalia Frank Sarfeld al "Tagesspiegel", Wagenknecht va contro i valori fondamentali che le parti dell'Unione hanno sostenuto sin dalla fondazione della Repubblica Federale Tedesca: forte lealtà all'Occidente, un'Europa unita e l'importanza della NATO come maggiore Achievement per la pace nella storia.

Proprio come l'AfD, il BSW sembra preferire sistemi autoritari. Secondo Sarfeld, che rappresenta circa 40 membri della CDU che chiedono una risoluzione di incompatibilità con il BSW al prossimo congresso federale del partito, una tale collaborazione dovrebbe essere evitata.

Finora, la CDU ha proibito solo la partnership con l'AfD o la Sinistra attraverso una risoluzione di incompatibilità. Tuttavia, a seguito dei risultati elettorali complessi, il consiglio della CDU della Turingia ha concordato lunedì di avviare iniziali discussioni con il BSW.

Radtke ha avvertito: "La CDU si sta avvicinando a un precipizio". Secondo il "Tagesspiegel", questo gruppo di legislatori della CDU include anche l'esperto di politica estera Roderich Kiesewetter e l'esperto di politica sociale Dennis Radtke.

Radtke ha espresso la sua preoccupazione al giornale: "Ogni giocatore politico sa cosa rappresenta il BSW in termini di contenuti - sono contro gli ideali democratici cristiani fondamentali, come l'impegno per l'Occidente, la democrazia liberale e l'unità europea".both AfD e BSW mirano a smantellare la CDU perché la percepiscono come l'ultima difesa del centro politico. "La CDU si sta avvicinando a un abisso se ci lasciamo utilizzare da Sahra Wagenknecht".

Analogamente, Kiesewetter ha espresso il suo parere: "Il BSW cerca di erodere il centro democratico, inclusa l'Unione come partito del popolo, e minare i nostri valori fondamentali, motivo per cui la cooperazione dovrebbe essere proibita". Per lui, l'inclusione in una risoluzione di incompatibilità è inevitabile, come ha dichiarato il membro del Bundestag.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per la contemplazione della CDU di collaborare con il BSW, data la sua posizione anti-Unione Europea. A causa della posizione del BSW contro i valori che l'Unione Europea e la CDU condividono, come forte lealtà all'Occidente e l'unità europea, la collaborazione potrebbe potenzialmente danneggiare l'integrità dell'Unione.

Leggi anche: