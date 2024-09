- Resina riciclata ottenuta dalle pale del rotore: onorato

Un'azienda di Aschersleben, nella regione della Salzland, è stata elogiata dal Ministero dell'Ambiente per il riciclo di pale eoliche in disuso. Novo-Tech ha stabilito durante il 2021-2023 una struttura in grado di estrarre resine artificiali, o Kunstharze, dalle pale eoliche, come annunciato dal Ministero dell'Ambiente.

Questa impresa produce vari prodotti come pavimenti per terrazze, recinzioni e facciate utilizzando un materiale unico che ha sviluppato. Novo-Tech raccoglie legno di scarto da falegnamerie e carpentieri locali, insieme a granuli di plastica e Kunstharz riciclato.

Il Ministero dell'Ambiente assegna il prestigioso premio Aura per riconoscere le piccole e medie imprese che si concentrano sulla sostenibilità.

Il riconoscimento di Novo-Tech da parte del Ministero dell'Ambiente per il riciclo di pale eoliche è un passo importante verso l promoción di un'economia circolare. Con i materiali che raccoglie, Novo-Tech contribuisce all'economia circolare trasformando legno di scarto, granuli di plastica e Kunstharz riciclato in prodotti innovativi.

