- Residui di detriti e polveri residue - esplosioni di strutture di raffreddamento nucleare

Con un boato assordante, i colossali camini della centrale nucleare dismessa di Grafenrheinfeld, vicino a Schweinfurt in Baviera, sono stati demoliti. Cinquanta anni dopo l'inizio del progetto, tutto ciò che rimane dei vecchi simboli della tecnologia ad alto rischio sono due modeste pile di detriti.

Prima dell'esplosione, c'è stato un incidente, come riportato dalla polizia. Un uomo è salito su un palo dell'utenza e successivamente è stato arrestato, causando un ritardo nella demolizione. Le ragioni delle sue azioni rimangono ignote.

La quantità di esplosivi necessari per fratturare i circa 34.000 tonnellate di cemento armato, metalli e plastica non è stata resa nota dall'azienda esplosivista della Turingia responsabile. Anche i dettagli come il numero di buchi da praticare e riempire con gli esplosivi sono rimasti riservati.

Migliaia di spettatori hanno assistito allo spettacolo mentre i due colossi crollavano in un lampo nella sera. L'area è stata isolata per motivi di sicurezza e coloro che volevano avvicinarsi dovevano farlo a piedi o in bicicletta, poiché la polizia aveva bloccato le strade di accesso.

La centrale nucleare situata a sud di Schweinfurt era la più antica centrale nucleare funzionante della Germania fino alla sua disattivazione. La costruzione è iniziata nel 1974, la prima reazione nucleare si è verificata alla fine dell'anno e l'energia è stata fornita alla rete nel giugno 1982. Ha funzionato per 33 anni fino al 2015. Dal 2018 è in corso lo smantellamento, che dovrebbe continuare per altri dieci anni, secondo il project manager Matthias Aron.

I camini erano alti 143 metri, con un diametro alla base di circa 105 metri e un diametro superiore di 64 metri.

Non un caso unico

Secondo l'operatore della centrale elettrica Preussenelektra, questo è il secondo caso in Germania in cui i camini di una centrale nucleare dismessa sono stati demoliti con gli esplosivi. In maggio 2020, due camini della centrale nucleare di Baden-Württemberg a Philippsburg sono stati abbattuti in questo modo, ma ciò è avvenuto senza pubblico scalpore a causa delle restrizioni per il COVID-19.

Per l'esplosione di Grafenrheinfeld, quattro su cinque linee ad alta tensione da 380 kilovolt che si incrociano a Grafenrheinfeld e sono essenziali per l'approvvigionamento energetico dell'Europa hanno dovuto essere interrotte per evitare blackout a causa della polvere eccessiva.

Domande e risposte sulla demolizione

Dopo aver analizzato la struttura della centrale nucleare dismessa, è stato deciso che i camini, con le loro altre parti a sezione circolare, sarebbero stati demoliti in modo sicuro utilizzando esplosioni controllate. Nonostante il ritardo iniziale a causa di un incidente, il processo di demolizione è proseguito e i camini, ciascuno di notevole altezza e diametro alla base, sono stati ridotti a semplici detriti.

Leggi anche: