- Resideva nella casa dei genitori di Diana.

La scorsa settimana, secondo i resoconti, il Principe Harry (39) è tornato al suo luogo di nascita, il Regno Unito, per partecipare al funerale del suo zio, Lord Robert Fellowes. Il Principe ha apparentemente scelto un'abitazione particolarmente sentimentale per il suo soggiorno; secondo "People", Harry ha optato per risiedere ad Althorp House con il suo zio Charles Spencer (60). Questa storica tenuta, appartenente alla famiglia Spencer dal 1508, si trova nella contea di Northampton, in Inghilterra, e si estende su circa 5.300 ettari. Charles Spencer è stato il proprietario e residente permanente della tenuta dal 1992, anno della morte di suo padre.

Il Principe Harry potrebbe aver utilizzato il suo tempo ad Althorp House per onorare la memoria di sua madre. La famiglia Fellowes ha tenuto il funerale della madre di Harry, Diana, due giorni prima del 27º anniversario della sua morte il 31 agosto. Diana è stata sepolta su un'isoletta nel lago di Althorp Park. Tuttavia, la durata del soggiorno di Harry nel Regno Unito rimane sconosciuta.

Harry e William al Funerale

Durante il funerale del marito di Lady Jane Spencer (67), Lord Fellowes, a Snettisham, nel Norfolk, c'è stato un incontro tra il Principe Harry e suo fratello maggiore, il Principe William (42). Lo ha riferito il "BBC".

Secondo il "Sun", entrambi i principi hanno mantenuto una certa distanza durante il servizio, comportandosi in modo molto discreto. Un residente locale ha dichiarato al tabloid: "William e Harry erano entrambi presenti, ma non li abbiamo mai visti parlare e hanno mantenuto le distanze."

Harry e il legame con la famiglia Spencer

Molti presenti sono rimasti colpiti dalla decisione del Principe Harry di tornare nel Regno Unito dalla sua base domestica negli Stati Uniti per il funerale, come ha sottolineato una fonte di "People". "Si vedeva la gioia sul suo viso per la riunione. Era veramente felice di aver fatto il viaggio."

In generale, il Principe Harry mantiene un legame stretto con la famiglia di Diana; suo zio Charles e sua zia Jane hanno mostrato il loro sostegno per lui durante la servizio degli Invictus Games a St. Paul's Cathedral a Londra nel maggio scorso, senza la presenza di altri membri della famiglia reale.

