- "Residenze iniziali a Monaco": un riferimento iniziale

A causa del classico abbigliamento ufficiale dei funzionari bavaresi, che è confortevole ma a volte stretto, come dice il vecchio detto, lo stato liberale della Baviera offre alloggi economici ai suoi pubblici dipendenti nella costosa Monaco. Il Ministro Presidente della Baviera, Markus Söder, e il Ministro delle Politiche Abitative, Christian Bernreiter (entrambi della CSU), hanno consegnato le prime 342 unità di un progetto di edilizia residenziale statale Stadibau ai loro nuovi inquilini. In totale, stanno costruendo 611 nuove unità abitative, insieme a spazi commerciali, asili nido e posti auto, nel nuovo sviluppo di Oberwiesenfeld a Monaco, come annunciato dal Ministero delle Politiche Abitative.

La Baviera investirà 4,7 miliardi di euro nell'edilizia residenziale quest'anno, ha rivelato Söder. Le corporation statali per l'edilizia residenziale svolgono un ruolo significativo nel sostenere l'edilizia residenziale, soprattutto durante le contrazioni del settore, ha sottolineato Bernreiter. Per non solo animare le nuove unità, ma anche l'area circostante del complesso residenziale, il Ministro Presidente e il Ministro delle Politiche Abitative hanno piantato un albero insieme.

Circa 9.000 appartamenti per i pubblici dipendenti

Stadibau, fondata nel 1974, costruisce e gestisce alloggi economici per i pubblici dipendenti, principalmente a Monaco. Attualmente, Stadibau ha 8.917 unità nell'area della S-Bahn della capitale dello stato, 1.122 in costruzione e circa 270 in fase di pianificazione, secondo il Ministero.

Monaco è stata una delle città più care in Germania per gli affitti per un lungo periodo. Anche i dipendenti a tempo pieno spesso lottano per vivere in zone desiderabili e quindi si accontentano di lunghi spostamenti per raggiungere il loro ufficio in città. La creazione di alloggi è stata una questione politica controversa nello stato per anni.

Caratteristiche ecologiche

I Verdi, ad esempio, sostengono che il governo statale dovrebbe smettere di mettere all'asta il terreno al prezzo più alto e utilizzarlo invece per costruire alloggi statali a prezzi accessibili. In "Beamtencity", alcune richieste degli ambientalisti sono state prese in considerazione: ad esempio, è stato costruito relativamente alto con sei piani e quindi efficiente in termini di spazio, ci sono tetti e facciate verdi, colonne elettriche nel garage sotterraneo e sistemi

Leggi anche: