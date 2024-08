- Repetitori condannati per aggressioni sessuali

Di recente, la sentenza finale in un processo contro un recidivo, condannato per numerosi stupri, è stata confermata dalla Corte Regionale di Kassel. Il 20 giugno, la Corte Federale di Giustizia (BGH) di Karlsruhe ha emesso un comunicato stampa, indicando che una revisione del caso non ha rilevato alcun difetto di legge che avrebbe potuto avvantaggiare l'imputato.

Il recidivo è stato condannato a 13 anni di prigione e ordinato di iniziare a scontarli il 20 novembre, in base a diverse accuse di stupro, alcune delle quali includevano lesioni fisiche, rapina e tentata rapina a mano armata. In due casi, i crimini sono rimasti incompiuti.

Inoltre, il recidivo è stato riconosciuto colpevole di aggressione sessuale aggravata, due casi di rapina (uno con lesioni fisiche) e un caso di estorsione armata. La corte ha riconosciuto che il imputato ha preso di mira donne di età compresa tra 23 e 79 anni, nonché un giovane uomo, all'interno della città di Kassel e del suo cimitero principale, tra il 17 febbraio e il 4 agosto 2022.

Le vittime sono state costrette a compiere atti sessuali, subendo gravi ferite in un caso. Denaro e altri oggetti di valore sono stati rubati loro, mentre altre volte l'imputato ha richiesto denaro. In un'occasione, un'84enne è stata brutalmente spinta a terra nel cimitero principale e le è stata rubata la borsa.

La condanna iniziale del recidivo è stata confermata in primo grado dalla Corte di Primo Grado di Kassel. Successivamente, l'imputato ha fatto appello alla Corte Regionale di Kassel, ma anche questo è stato respinto, portando alla sentenza finale.

