- Reno: aggressioni violente contro i segnali stradali

In mezzo alla pioggia battente e ai tuoni forti, il brunch politico alla festa popolare Gillamoos di Abensberg, in Bassa Baviera, ha avuto inizio. Il Ministro-Presidente della Hesse Boris Rhein (CDU) ha inaugurato l'incontro con critiche aspre nei confronti dei partiti che compongono la coalizione dei semafori di Berlino.

"Le azioni disastrose dei semafori a Berlino si stanno trasformando in un problema politico significativo", ha affermato Rhein, che è entrato nella tenda del festival della CSU accompagnato dalle marce della defilé bavarese, insieme al suo omologo bavarese Markus Söder (CSU).

"Abbiamo bisogno di una politica con convinzione, abbiamo bisogno di una politica con peso", ha dichiarato Rhein. Gli sforzi di Markus Söder in Baviera sono l'opposto di ciò che i semafori stanno facendo a Berlino. Ha accusato i Verdi di mirare a un altro paese. "Fa una differenza significativa chi guida il paese".

In precedenza, Rhein si era opposto a Söder nella questione cruciale del candidato cancelliere dell'Unione. "La CDU è incredibilmente forte in Sassonia e in Turingia, una politica produttiva senza di noi è impossibile", ha detto Rhein al gruppo mediatico Funke. "Questo è un successo chiaro del nostro presidente Friedrich Merz".

