Rendere gratuita la contraccezione per le donne a basso reddito e non assicurate potrebbe prevenire molte gravidanze non pianificate e aborti, come dimostra un nuovo rapporto

"La contraccezione è una componente essenziale dell'assistenza sanitaria riproduttiva che è diventata ancora più importante sulla scia della Dobbs e della conseguente crisi nell'accesso delle donne all'assistenza sanitaria", si legge in una dichiarazione della Casa Bianca.

Secondo un sondaggio della KFF del 2022, circa una donna sessualmente attiva su sei che non desiderava una gravidanza non utilizzava la contraccezione per prevenirla. E tra quelle che usavano la contraccezione, circa un quarto non utilizzava il metodo preferito.

Le ragioni per cui non si ricorre alla contraccezione variano, ma un nuovo rapporto sottolinea l'importanza di renderla accessibile, in particolare per le donne non assicurate che ricevono assistenza attraverso il Titolo X, un programma federale di sovvenzione che offre servizi di pianificazione familiare per individui a basso reddito su una scala mobile.

I ricercatori hanno confrontato le decisioni prese da circa 1.600 donne non assicurate che si recavano in un centro sanitario finanziato dal Titolo X - circa la metà delle quali ha ricevuto un voucher per coprire i costi della contraccezione e l'altra metà che ha ricevuto cure al costo standard.

Secondo il rapporto, pubblicato questo mese dal National Bureau of Economic Research, quando veniva offerto un voucher per la contraccezione gratuita, le pazienti avevano il 40% in più di probabilità di adottare qualsiasi forma di controllo delle nascite. Inoltre, era più probabile che scegliessero metodi più duraturi ed efficaci.

Tra le donne che si sono rivolte ai centri sanitari alla ricerca di uno IUD, la maggior parte di quelle che non hanno ricevuto un voucher di pagamento ha scelto un'opzione di controllo delle nascite meno costosa, diversa dalla loro preferenza iniziale. Ma circa tre quarti di quelle che hanno ricevuto un buono di pagamento hanno ricevuto uno IUD come avevano pianificato inizialmente.

"Se togliamo il costo dal tavolo, vediamo che le decisioni delle donne cambiano molto", ha detto Martha Bailey, docente di economia all'Università della California Los Angeles e autrice principale della ricerca. "È una leva politica semplice per consentire alle donne di ottenere il metodo contraccettivo che desiderano, il che, a nostro avviso, dovrebbe anche ridurre molte gravidanze indesiderate che potrebbero concludersi con un aborto".

Ricerche precedenti hanno rilevato che le donne a basso reddito hanno maggiori probabilità di avere una gravidanza non pianificata e che molte gravidanze non pianificate si concludono con un aborto.

Il nuovo rapporto ha rilevato che la probabilità di una gravidanza non pianificata è stata ridotta di almeno il 30% per coloro che hanno ricevuto un voucher per la contraccezione gratuita - e rendere la contraccezione gratuita nell'ambito del programma Title X potrebbe portare a un 5% in meno di gravidanze non pianificate e a un 8% in meno di aborti.

La Bailey si dice "lieta" che l'amministrazione Biden si occupi dell'accesso alla contraccezione e gran parte dell'ordine esecutivo affronta specificamente la questione dell'accessibilità economica, compresa la richiesta di un finanziamento di 512 milioni di dollari per il Titolo X nel bilancio 2024, con un aumento del 76%.

Ma la Bailey afferma che avrebbe voluto che l'ordine esecutivo facesse "un passo in più" e destinasse specificamente quei fondi a rendere la contraccezione gratuita nell'ambito del programma.

In base all'Affordable Care Act, la maggior parte dei piani di assicurazione sanitaria privata è tenuta a offrire una copertura per il controllo delle nascite senza costi aggiuntivi. Ma molte pazienti a basso reddito e non assicurate che cercano servizi di pianificazione familiare si affidano ai finanziamenti del Titolo X, che utilizza una scala mobile per i costi di copertura.

Martedì scorso, la Bailey ha pubblicato una proposta politica che chiedeva cambiamenti per eliminare la scala mobile del Titolo X e rendere invece la contraccezione gratuita per le pazienti a basso reddito attraverso il programma.

"L'accesso alla contraccezione è un problema che si pone da molto tempo, ma non è qualcosa su cui ci siamo concentrati molto nello spazio politico", ha detto la Bailey. "Penso che il Titolo X sia un ambito in cui la politica può fare molto, e molto rapidamente. Sarebbe un ottimo punto su cui concentrarsi".

Ricevi la newsletter settimanale della CNN Health

Iscriviti qui per ricevere ognimartedìThe Results Are In con il Dr. Sanjay Guptaedal team della CNN Health.

Altri esperti sottolineano che per migliorare l'accesso alla contraccezione non basta ridurre i costi.

"L'accessibilità economica è essenziale ma non sufficiente", ha dichiarato Sarah Benatar, ricercatrice associata presso l'Urban Institute's Health Policy Center. "È un'enorme barriera potenziale, ma è solo una delle tante preoccupazioni delle donne".

Secondo l'indagine del KFF del 2022, solo il 30% delle donne ha dichiarato di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie prima di scegliere il proprio metodo anticoncezionale. E le preoccupazioni sugli effetti collaterali erano particolarmente comuni.

La Benatar ha sentito temi simili nella sua ricerca qualitativa, compresi i focus group con le donne di tutto il Paese.

"Non si può sopravvalutare l'importanza dell'autonomia corporea, o il desiderio delle persone di sentirsi veramente autonome nelle loro scelte quando si tratta di contraccezione o di assistenza sanitaria riproduttiva o materna", ha detto la Benatar. "Assicurarsi che le informazioni arrivino alle persone da messaggeri veramente fidati e poter cambiare il proprio metodo quando lo si ritiene opportuno è di fondamentale importanza per le persone".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com