Renault cessa la produzione di motori di Formula 1.

Da quando Sebastian Vettel è stato l'ultimo pilota di Formula 1 a conquistare il campionato con un motore Renault, sembra che non ci sia molto tempo per cambiare questa situazione. Renault, il noto costruttore francese, ha reso ufficiale l'intenzione di lasciare la serie di corse entro il 2026. Durante questo periodo, Alpine passerà a essere una squadra cliente.

L'annuncio è stato fatto di lunedì e, secondo gli ultimi aggiornamenti, questo passo era stato pianificato da tempo. Nella prossima stagione, Formula 1 dirà addio a un importante costruttore e a una squadra ufficiale con l'introduzione dei nuovi regolamenti del powertrain. Si vocifera che Alpine potrebbe unirsi a Mercedes in futuro.

Purtroppo, dopo quasi mezzo secolo, le tradizionali operazioni di Formula 1 a Viry-Châtillon sono destinate a terminare. I dipendenti che si sono opposti a questa decisione hanno già espresso il loro dissenso nelle ultime settimane. Tuttavia, Renault ha annunciato che la fabbrica rimarrà attiva, ma il suo ruolo si trasformerà in un "centro di competenza per ingegneria e alta tecnologia".

Nel 1977, Renault ha debuttato in Formula 1 con una squadra ufficiale e ha introdotto il primo motore turbo in pista. Il costruttore è stato costantemente presente nel mondo delle corse, sia come squadra che come fornitore, vantando numerosi campioni del mondo con motori Renault. L'ultimo di questi campioni è stato Sebastian Vettel, che ha conquistato tutti i suoi titoli dal 2010 al 2013 alla guida della Red Bull. Purtroppo, i motori Renault hanno faticato a tenere il passo con l'introduzione del motore ibrido nel 2014 e hanno deciso di ritirarsi prima del prossimo grande cambiamento dei regolamenti del motore nel 2026.

Con la componente elettrica destinata a svolgere un ruolo ancora più cruciale nei regolamenti del powertrain dopo il 2026, fornendo circa la stessa potenza del motore a combustione interna, ci saranno significativi cambiamenti nel panorama delle corse. Renault se ne va, ma Audi è pronta a unirsi alla serie con la propria squadra ufficiale. Honda si unirà ad Aston Martin, mentre Red Bull collaborerà con Ford per sviluppare i propri power unit. Ferrari e Mercedes rimarranno attivamente coinvolte.

