Renata Voracova: la giocatrice ceca coinvolta nella controversia australiana sullo status di vaccino spera che Novak Djokovic possa giocare

Come Djokovic, anche la Voracova, specialista del doppio, aveva ottenuto un'esenzione medica per partecipare agli Australian Open nonostante non fosse vaccinata contro il virus Covid-19.

L'esenzione era stata concessa sulla base del fatto che la 38enne aveva contratto il virus il mese scorso, cosa che le aveva impedito di vaccinarsi, insieme ad altri problemi medici.

"È una buona cosa non solo per lui. Speriamo che possa giocare. Perché è per questo che siamo andati lì: per giocare a tennis e non per partecipare a giochi interni", ha detto a Reuters la Voracova, che intende vaccinarsi contro il Covid-19 in futuro.

La Voracova stava già giocando un torneo a Melbourne quando la sua esenzione medica è stata nuovamente esaminata dalle autorità in seguito all'annullamento del visto di Djokovic da parte delle forze di frontiera australiane, poiché il serbo era arrivato nel Paese senza essere completamente vaccinato contro il Covid-19, che è un requisito fondamentale per tutti gli stranieri per entrare nel Paese senza dover fare la quarantena, a meno che non abbiano un'esenzione medica valida.

La serba numero 1 del mondo è stata trattenuta in un albergo governativo a Melbourne per cinque giorni prima di vincere un ricorso contro l'annullamento del visto lunedì, permettendole di riprendere gli allenamenti in vista degli Australian Open che inizieranno il 17 gennaio.

Voracova è stata trattenuta giovedì scorso nello stesso hotel di Djokovic prima di lasciare il Paese sabato.

Parlando con la Reuters in una videochiamata, la Voracova ha detto di aver superato l'immigrazione senza problemi e che sarebbe stata in gara agli Australian Open se non fosse scoppiato il polverone sul visto di Djokovic e sul suo stato di vaccinazione.

"Ero già lì da una settimana e da quando è arrivato lui le cose sono cambiate", ha detto. "Non sono arrabbiata con lui.

"Sono davvero triste che sia successo. È uno dei tornei più importanti. Vai lì e succede questo. Non si può nemmeno immaginare che nel XXI secolo possa accadere in questo Paese".

Come in un film d'azione

Voracova, classificata all'82° posto in doppio, ha detto di essersi sentita come nel bel mezzo di un film d'azione quando è stata scortata dall'hotel in cui alloggiava.

"Non abbiamo nemmeno usato gli ascensori normali. Siamo passati per gli ascensori laterali e per vie completamente diverse (attraverso l'hotel) dove la gente non poteva vedermi. E poi siamo andati nel garage dove c'era un furgone", ha raccontato la donna.

L'interrogatorio è durato circa sei ore. Ha detto di non aver fatto ricorso contro la decisione di toglierle il visto perché non era a conoscenza di tutte le implicazioni legali.

"Dopo l'interrogatorio non sapevo davvero cosa avrei dovuto fare, quali fossero i miei diritti. Con me c'erano persone di Tennis Australia, avvocati che mi stavano aiutando. E non hanno fatto ricorso in tribunale. Quindi non sapevo di poterlo fare. Ho solo seguito i consigli che mi hanno dato", ha detto.

Ha raccontato che le finestre della sua stanza nell'hotel governativo erano chiuse a chiave e le persone sorvegliavano i corridoi tra le stanze. Non avendo la possibilità di allenarsi, ha scelto di lasciare l'Australia.

"È un grande sollievo essere finalmente a casa. Durante il giorno (lì) non mi sentivo molto bene, non riuscivo a dormire e non mangiavo molto", ha detto.

