- Relazioni stampa internazionali sulla fine delle Olimpiadi di Parigi

Parigi (dpa) -

Francia

Le Figaro: "Anche se lo spettacolo non è stato così grandioso come la cerimonia di apertura - ma era difficile competere con la Senna - alcune scene visive spettacolari rimarranno nella memoria."

Regno Unito

Mirror: "Tom Cruise ha eseguito un balzo mozzafiato dal tetto dello stadio mentre i Giochi Olimpici hanno messo in scena un successo per il pubblico come gran finale."

Spagna

El País: "Parigi accende la strada per Los Angeles. Addio a Parigi 2024, i Giochi della Luce dopo il freddo e il silenzio della pandemia di Tokyo. Riconciliazione con la passione dello sport, le feste di una città piena di sale e stadi. Da Saint-Denis a Roland Garros, da La Défense a Le Bourget sulla Place de la Concorde."

Austria

Kronen Zeitung: "I Giochi Estivi 2021 a Tokyo e i Giochi Invernali 2022 erano ancora sotto l'influenza della pandemia di Corona, ma a Parigi è stato celebrato il ritorno di un vero festival sportivo. Questo si è riflesso anche nella cerimonia di chiusura. (...) Per il gran finale, c'è stato un assaggio dei Giochi del 2028 a Hollywood: molte star. La cantante R&B H.E.R. ha eseguito l'inno nazionale degli Stati Uniti, l'eroe del cinema Tom Cruise è sceso dalla facciata dello stadio e ha preso la bandiera da Biles per portarla fuori dallo stadio."

Svizzera

Blick: "Gli organizzatori dei prossimi Giochi Olimpici a Milano Cortina (2026) e Los Angeles (2028) dovranno almeno eguagliare questo. Ma anche la migliore organizzazione non è nulla senza l'entusiasmo delle persone. Dopo la delusione del vuoto alla pandemia di Tokyo tre anni fa, si desideravano grandi emozioni. Non importava quali stadi si guardassero, erano quasi sempre pieni."

USA

New York Times: "La cerimonia che ha concluso i Giochi - con acrobati, un'apparizione di Tom Cruise e un tappeto di fuochi d'artificio - non era così audace come la sfilata di barche sulla Senna che ha inaugurato i Giochi 17 giorni prima, ma ancora un degno finale per una notte che ha elevato sport e stile e teatro all'arte alta."

Los Angeles Times: "Nessuna altra città al mondo può fare ciò che Parigi ha fatto nelle ultime tre settimane, presentando il dramma della competizione olimpica contro lo sfondo di una Torre Eiffel scintillante e i magnifici giardini di Versailles. I Giochi Olimpici del 2024, con i suoi classici ornamenti e la bellezza visiva apparentemente infinita, ha posto una importante domanda: come può Los Angeles superare questo?"

