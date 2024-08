- Relazione sull'offerta commerciale:

Il candidato indipendente alla presidenza Robert F. Kennedy Jr. avrebbe espresso interesse per un ruolo di governo con Kamala Harris se la candidata democratica dovesse vincere la corsa alla Casa Bianca. Secondo il Washington Post, Kennedy ha recentemente richiesto un incontro con Harris per discutere la possibilità di servire nella sua amministrazione, potenzialmente come segretario di gabinetto. In cambio, il 70enne sarebbe disposto a sostenere la vicepresidentessa e mobilitare i suoi sostenitori per votare per Harris.

Tuttavia, né Harris né i suoi consiglieri hanno risposto alla richiesta di Kennedy o mostrato interesse per la sua proposta, secondo quanto riferito dal giornale, citando fonti vicine alle discussioni.

Solo lo scorso mese, Kennedy ha incontrato il candidato repubblicano Donald Trump per discutere un potenziale ruolo nella sua amministrazione se l'ex presidente dovesse riprendere l'ufficio il 5 novembre. I due uomini hanno avuto una "lunga conversazione" sulla possibilità di un futuro ruolo per Bobby nel governo e su come potrebbe essere, secondo un insider della campagna di Kennedy citato dal sito di notizie statunitense Mediaite. Tuttavia, Trump non è riuscito a convincere Kennedy a ritirarsi dalla corsa e sostenerlo.

Come candidato indipendente, Kennedy non ha alcuna possibilità di diventare presidente degli Stati Uniti egli stesso - nessun candidato di un terzo partito è arrivato alla Casa Bianca negli ultimi 170 anni. Tuttavia, con il suo successo sorprendente nella campagna, il figlio dell'ex procuratore generale degli Stati Uniti Robert F. Kennedy potrebbe potenzialmente influenzare voti decisivi per Harris o Trump nella corsa serrata. Secondo un sondaggio del Pew Research Center del mercoledì, il sette percento dei rispondenti sostiene attualmente Kennedy, mentre Harris e Trump sono testa a testa con il 46 e il 45 percento, rispettivamente.

