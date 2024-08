- Relazione ONU sul Myanmar: "Absurdità di brutalità"

La violenza della giunta militare in Myanmar contro la propria popolazione è notevolmente aumentata, secondo le informazioni delle Nazioni Unite. "Ci sono prove chiare che crimini di guerra brutali e crimini contro l'umanità commessi dall'esercito di Myanmar si sono intensificati a un ritmo allarmante in tutto il paese", scrive il Meccanismo Investigativo Indipendente per il Myanmar (IIMM) nel suo rapporto annuale.

L'esercito del paese aveva organizzato un colpo di stato in febbraio 2021 e rovesciato il leader allora al governo Aung San Suu Kyi. Da allora, l'ex Birmania è stata gettata nel caos e nella violenza, con vari gruppi di ribelli che combattono contro l'esercito, alcuni con notevole successo. La premio Nobel Suu Kyi (79) è attualmente in detenzione.

La giunta escalata la violenza

Il rapporto ha analizzato oltre 400 testimonianze oculari, insieme a foto, video, materiali audio, post sui social media e prove forensi. I dati coprono il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. Il conflitto armato dell'esercito con i gruppi di resistenza in tutto il paese ha aumentato la pressione sui generali.

La giunta ha risposto alla resistenza con un aumento della violenza, inclusi attacchi aerei su scuole, edifici religiosi o ospedali senza alcun obiettivo militare apparente, secondo il rapporto. Sono state documentate anche mutilazioni fisiche di persone detenute durante i conflitti armati, inclusi decapitazioni e la pubblica esibizione di corpi deturpati.

Tortura sistematica nelle prigioni

"Abbiamo raccolto prove estese che mostrano un livello di brutalità e crudeltà orribile in tutta la Myanmar", ha detto il capo dell'IIMM Nicholas Koumjian. Molti crimini sono stati commessi con l'intenzione di punire e instillare paura nella popolazione civile.

È stata documentata anche la tortura sistematica di molti cittadini arbitrariamente detenuti, inclusi pestaggi, scosse elettriche, strangolamento e privazione del sonno. "Ci sono anche prove di stupri di gruppo, bruciatura dei genitali e altri crimini violenti a base sessuale e di genere durante la detenzione", scrive l'IIMM. Tra le vittime ci sono anche bambini.

Nel frattempo, ci sono anche prove credibili di crimini commessi da gruppi armati che combattono contro l'esercito, inclusa l'esecuzione di civili sospettati di essere collaboratori dell'esercito.

"Nessuno è stato chiamato a rispondere di alcun crimine, il che incoraggia i perpetratori e approfondisce la cultura di impunità nel paese", ha detto Koumjian. "Stiamo cercando di spezzare questo ciclo". La giunta generalmente non commenta accuse del genere.

L'IIMM è stato istituito nel 2018 dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Il suo obiettivo è raccogliere e analizzare i fascicoli dei casi che possono contribuire alla

