Relazione della metamorfosi di OpenAI in un'impresa da solo da un miliardo di dollari

Il cerchio interno del CEO di OpenAI, Sam Altman, si restringe: l'annuncio delle dimissioni della chief technology officer Mira Murati si aggiunge all'ondata di alti dirigenti che lasciano il pioniere di ChatGPT. Attuali e ex membri del team affermano che Murati era una figura cruciale, gestendo gran parte delle operazioni quotidiane. In un post su X, la 35enne - spesso il volto dell'azienda - ha menzionato il desiderio di tempo e spazio per la propria ricerca e ha ringraziato Altman. La sua dichiarazione non implica un allontanamento a causa di conflitti.

Anche se il loro percorso non è stato sempre liscio, Murati aveva brevemente sostituito Altman come CEO lo scorso novembre dopo che il consiglio di amministrazione lo aveva rimosso inaspettatamente. Fonti interne affermano che lei ha contribuito significativamente al temporaneo sostituto di Altman.

Fonti vicine all'azienda rivelano che Murati aveva espresso preoccupazioni riguardo allo stile di leadership di Altman a certi membri del consiglio. Ha descritto alcune tattiche di leadership come psicologicamente abusive e aveva accennato alle proprie potenziali dimissioni. Tuttavia, Altman è stato reintegrato come CEO dopo la pressione dei dipendenti e del principale investitore Microsoft pochi giorni dopo.

Scrutinio degli Investitori e Cambiamenti Strutturali

Murati non è l'unica persona a lasciare. Il capo della ricerca Ilya Sutskever, anche coinvolto nell'allontanamento di Altman, se n'è andato a maggio, fondando successivamente un'azienda per lo sviluppo di software avanzati per l'IA. Un altro co-fondatore, il ricercatore John Schulman, ha raggiunto un concorrente, Anthropic, mentre il co-fondatore e l'ex presidente Greg Brockman è attualmente in aspettativa fino alla fine dell'anno.

Le dimissioni di Murati arrivano in un momento cruciale. OpenAI sta cercando di raccogliere un round di finanziamento del valore di fino a 6,5 miliardi di dollari. Il fondo di venture capital Thrive Capital ha concordato di investire circa 1 miliardo di dollari. Secondo i precedenti rapporti del "Wall Street Journal", OpenAI è in trattative con gli investitori a lungo termine Microsoft, nonché Apple, Nvidia e MGX degli Emirati Arabi Uniti per gli investimenti.

Per attirare gli investitori, OpenAI si dice che stia ristrutturando la propria proprietà: l'organizzazione di ricerca sull'IA intende passare da un ente non profit a una società a scopo di lucro. In questo modo, gli investitori non sarebbero più soggetti a limitazioni sui guadagni sui loro investimenti, secondo i numerosi rapporti.

Struttura di Proprietà Inusuale

Un tale movimento potrebbe cambiare significativamente la startup. Nella nuova configurazione, gli investitori non sarebbero più soggetti a limitazioni sui guadagni sui loro investimenti, secondo il "Wall Street Journal". "Rimaniamo impegnati nello sviluppo dell'IA per il beneficio di tutti", ha dichiarato OpenAI. "Il non profit rimane il nucleo della nostra missione e persisterà". I dettagli riguardo al calendario e alle specifiche non sono ancora stati finalizzati. Gli esperti prevedono che la transizione sarà complessa e richiederà molto tempo.

Fondata nel 2015 come organizzazione di ricerca sull'IA senza scopo di lucro, OpenAI ha aggiunto OpenAI LP come società a scopo di lucro quattro anni dopo. Principali investitori, come il gigante del software Microsoft, hanno investito miliardi nella struttura proprietaria unica. I critici temono che la conversione pianificata di OpenAI possa trascurare le possibili conseguenze negative dell'IA. In precedenza, aveva sciolto il team che si occupava di questi problemi. L'analista di AI Teo Pham riconosce la difficoltà nello sviluppo dei modelli di IA, che richiede fondi sostanziosi. Egli spiega che un ente non profit avrà difficoltà ad accumulare una tale somma, rendendo necessario l'aggiunta di più investitori a scopo di lucro. Purtroppo, la credibilità di OpenAI ne risente.

L'Opposizione di Elon Musk

Elon Musk, CEO di Tesla, ha anche espresso le sue opinioni sulla questione. Su X, scrive che convertire un ente non profit in una società a scopo di lucro è illegale. Inoltre, lo paragona al personaggio astuto "Littlefinger" di Game of Thrones.

La conversione potrebbe potenzialmente beneficiare personalmente Altman, secondo "Bloomberg". Il CEO è atteso a ricevere una quota del 7% nella società, valutata circa 150 miliardi di dollari, che lo renderebbe istantaneamente più ricco di 10,5 miliardi di dollari. L'impegno di Altman in altre startup lo ha già reso un miliardario.

L'esperto di AI Pham afferma che OpenAI dovrebbe dimostrare i propri risultati se vuole giustificare la propria valutazione. Tuttavia, la capacità dell'azienda di mantenere i propri talenti di alto livello potrebbe essere un problema. "Ma con la nuova struttura, OpenAI potrebbe intraprendere un viaggio eccitante verso il diventare una delle tecnologie più influenti del mondo", aggiunge Pham.

L'economia di OpenAI potrebbe essere significativamente influenzata dall'ondata di alti dirigenti che se ne vanno, con figure come Mira Murati e Ilya Sutskever che lasciano l'azienda. Gli sforzi di OpenAI per ristrutturarsi e passare da un ente non profit a una società a scopo di lucro, come riportato dal Wall Street Journal, potrebbero anche avere implicazioni economiche.

