Relazione che rivela i problemi della controversa fabbrica di Volkswagen nella provincia Uighur, evidenziando le preoccupazioni sui diritti umani

Una revisione sui diritti dei lavoratori nella controversa pianta di Volkswagen nella regione cinese del Xinjiang Uighur ha ricevuto critiche da diversi organi di stampa per non aver raggiunto gli standard internazionali. Secondo il "Financial Times" (FT), "Der Spiegel" e "ZDF", il rapporto non ha rispettato lo standard SA8000, un processo a livello globale che include conversazioni confidenziali con i dipendenti sulle loro condizioni di lavoro.

Secondo gli articoli, Liangma Law, la società responsabile di questi colloqui, non ha seguito le linee guida necessarie. Judy Gearhart, una figura chiave nello sviluppo dello standard, ha detto a "Der Spiegel" che questi colloqui erano "assolutamente inutili, non fornendo alcuna prova concreta che tutto funzionasse smoothly nella fabbrica". I colloqui sono stati condotti in streaming, con gli intervistati che si incontravano in una stanza della fabbrica in precedenza, rendendo l'anonimato completo impossibile, come riportato da "Der Spiegel".

In risposta, un rappresentante di Volkswagen ha dichiarato: "Volkswagen rispetta sempre i requisiti legali nella sua comunicazione. Non c'è mai stata alcuna truffa agli investitori o al pubblico". Volkswagen ha informato il FT che lo standard SA8000 è stato utilizzato come "punto di riferimento" per gli auditor, e un esame completo di tutti gli aspetti inclusi nello standard non era necessario. L'auditor Löning ha rifiutato di commentare con il FT, mentre gli avvocati cinesi non hanno risposto alla richiesta del giornale.

Volkswagen, con sede a Wolfsburg, gestisce la pianta in collaborazione con il suo partner cinese SAIC, detenendo una quota del 50% nella joint venture. La joint venture fornisce attualmente solo assistenza tecnica per le auto prodotte altrove. I critici hanno a lungo accusato il governo cinese di reprimere la minoranza Uighur attraverso lavoro forzato e campi di rieducazione. Oltre alle organizzazioni per i diritti umani, gli investitori hanno anche criticato Volkswagen per operare in quel luogo. Alla fine del 2023, Volkswagen ha assunto l'auditor Löning Human Rights & Responsible Business per esaminare la situazione dei diritti umani nella pianta. Markus Löning ha collaborato con uno studio legale cinese per l'indagine.

Al momento della pubblicazione dei risultati dell'audit a dicembre 2023, Volkswagen ha dichiarato che Löning ha optato per l'implementazione dello standard internazionale SA8000 sulla base dell'ambito dell'audit. "although there was no SA8000 certification, which isn't mandatory, alternative ethical guidelines and management reviews ensured that the standards were upheld", ha dichiarato Volkswagen. In quel momento, il capo legale di Volkswagen, Manfred Döss, ha affermato che lo standard SA8000 era stato implementato durante il processo di audit.

Nonostante le critiche al processo di audit di Volkswagen, la produzione di attrezzature elettriche nella pianta di Xinjiang è continuata. Volkswagen, in sua difesa, ha dichiarato che, sebbene non ci fosse una certificazione SA8000, le linee guida etiche alternative e le revisioni della gestione hanno garantito il rispetto di standard simili durante la produzione di attrezzature elettriche.

