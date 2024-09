Relazione annuale del Consiglio sulla politica di migrazione

A seguito dell'attacco con coltello a Solingen, presumibilmente compiuto da un rifugiato siriano, si è tenuto lo scorso settimana un incontro iniziale tra l'amministrazione, i sindacati e gli stati riguardo alla politica migratoria. Il presidente della CDU Friedrich Merz aveva insistito su impegni chiari prima di un altro incontro. Ciò include principalmente l'aumento del respingimento dei rifugiati ai confini tedeschi.

Il lunedì, il ministro dell'Interno tedesco Nancy Faeser (SPD) ha ordinato controlli provvisori ai confini terrestri della Germania come risposta alla migrazione non autorizzata. Ha inoltre rivelato che il governo ha concepito una strategia per respingere i rifugiati ai confini, che supera l'ambito esistente. Tuttavia, non ha fornito inizialmente dettagli specifici.

Il secondo incontro tra i membri dell'Unione, il governo federale e gli stati si terrà alle 15:00 presso il Ministero federale dell'Interno. "Vedremo se condividiamo la stessa visione e possiamo procedere insieme," ha dichiarato Thorsten Frei (CDU), responsabile parlamentare dell'Unione, a Berlino prima dell'incontro. L'Unione mira a un "salto significativo" che dovrebbe produrre un "cambiamento reale".

Frei ha avuto due conversazioni telefoniche con Faeser dal lunedì, che hanno riavviato i colloqui dell'Unione. Queste conversazioni hanno ruotato principalmente intorno al respingimento dei rifugiati e alle relative proposte del governo federale.

Frei sostiene il respingimento di coloro che cercano asilo al confine, provenienti da altri paesi dell'UE. Ciò rappresenterebbe un netto contrasto con la pratica attuale: i richiedenti asilo vengono attualmente trasportati dal confine ai centri di accoglienza all'interno del territorio federale, dove viene stabilito se un altro paese dell'UE è responsabile per la richiesta di asilo secondo le cosiddette regole di Dublino.

Frei ha riconosciuto che gli aspetti legali del respingimento ai confini non sono "chiarissimi". Tuttavia, ciò non significa che i respingimenti non possano essere avviati ai confini.

La Green Irene Mihalic, esperta di interno, ha già caratterizzato un tale ampio respingimento come "illegale". "Non solo violerebbe la legge nazionale, ma anche quella europea," ha dichiarato su ARD. Omid Nouripour, co-portavoce dei Verdi, ha espresso "dubbi sostanziali" su Deutschlandfunk.

Nouripour non era a conoscenza dei piani di Faeser sui respingimenti: "Siamo tutti molto curiosi di sapere questo," ha ripetuto. Il suo partito è aperto a discutere "qualunque cosa sia legale, pratica ed efficace".

Frei è stato "sorpreso" dal fatto che Nouripour non fosse a conoscenza dei piani di Faeser, sollevando preoccupazioni su quanto la strategia di respingimento sia stata allineata all'interno della coalizione del semaforo. Il politico della CDU ha proposto che il governo federale spinga attraverso i cambiamenti pianificati per una politica migratoria più rigorosa attraverso il Bundestag in un modo accelerato. Una riforma potrebbe essere finalizzata nel Bundesrat il 27 settembre e entrare in vigore come legge.

Nel frattempo, si levano critiche severe dalla Sinistra: "L'Unione, l'SPD e l'FDP competono per implementare misure di isolamento," ha dichiarato la leader della Sinistra Janine Wissler all'agenzia di stampa AFP. "È una gara di brutalità".

