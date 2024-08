- Relazione: AfD bavarese in contatto con gli estremisti

Membri dell'AfD stanno cercando sempre più contatti con gli estremisti, secondo le scoperte dell'Agenzia per la Protezione della Costituzione della Baviera. "La rete dell'AfD con l'ala estremista è aumentata sia qualitativamente che quantitativamente", ha dichiarato il Ministro dell'Interno della Baviera Joachim Herrmann (CSU) a Monaco.

Un esempio di questo è la cooperazione con il Movimento Identitario, tra gli altri, o la rivista "Compact", che è stata proibita dal Ministero dell'Interno federale dalla metà di luglio. Secondo le scoperte del Ministero federale, la rivista combatte aggressivamente contro l'ordine democratico liberale.

L'Agenzia per la Protezione della Costituzione della Baviera ha osservato l'AfD dall'estate del 2022 per chiarire se il partito nel suo insieme è dominato da una tendenza anti-costituzionale. L'ordine di osservazione non copre tutti i funzionari e i membri. Tuttavia, se l'osservazione porterà a una procedura di divieto è completamente aperto. L'AfD considera l'osservazione come un tentativo del governo di diffamare un'opposizione critica.

Nel frattempo, l'AfD ha cercato di difendersi dall'osservazione con mezzi legali - senza successo. Il Tribunale Amministrativo di Monaco ha respinto la causa dell'AfD contro l'osservazione e la segnalazione in luglio. Ciò significa che l'Agenzia per la Protezione della Costituzione può continuare ad osservare l'AfD come partito nel suo insieme e informare il pubblico in modo obiettivo.

Secondo Herrmann, il partito "La Terza Via" è anche nel mirino dei protettori della costituzione. Qui c'è un aumento notevole del lavoro con i giovani, ad esempio con attività ricreative e sportive congiunte come l'addestramento alle arti marziali. "Lo scopo è legare i giovani uomini al partito e indottrinarli gradualmente ideologicamente".

