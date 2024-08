- Reichardt guida la crociata dell'AfD nelle elezioni federali tedesche

L'Alternativa für Deutschland (AfD) nell'Assia-Anhalt sta avviando la sua campagna per le elezioni federali del 2025 con il leader del partito Martin Reichardt a guidare la carica. Il 55enne ha conquistato il primo posto in una riunione del partito statale a Magdeburgo domenica. Il risultato del voto è stato 220 a favore, 26 contro e 2 astensioni.

"Insieme, proteggeremo la Germania da coloro che odiano e distruggono la Germania", ha detto Reichardt, esprimendo la sua disapprovazione degli obiettivi degli altri partiti. Ha anche criticato le politiche sanitarie dei due precedenti governi federali, definendole un' "epidemia politica" e aggiungendo: "Non dimentichiamo e non perdoniamo".

Reichardt è stato riconfermato come presidente dell'AfD nell'Assia-Anhalt sabato. Fa anche parte del consiglio esecutivo nazionale del suo partito. Dal 2017, Reichardt è membro del Bundestag e serve come portavoce per le questioni familiari del gruppo AfD. Il 55enne ha promesso di essere un potente difensore dei bambini e delle famiglie in parlamento. Prima di unirsi all'AfD, Reichardt è stato membro di altri partiti - l'SPD, l'FDP e i Repubblicani.

