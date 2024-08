- Regolamento del Tribunale contro la pubblicità ingannevole sulle navi da crociera

Il Tribunale Regionale di Amburgo ha proibito l'operatore di crociere Tui Cruises dall'utilizzare un determinato tipo di pubblicità legata al cambiamento climatico. La questione riguarda la frase "2050 operazione di crociera net-zero" che era stata utilizzata in una versione precedente del sito web. L'Azione per la Protezione dell'Ambiente (DUH) tedesca ha presentato la causa (n. 315 O 9/24). La decisione non è ancora definitiva.

Secondo il tribunale, questa affermazione relativa al cambiamento climatico è ingannevole perché ambigua, ha dichiarato un portavoce del tribunale. "Secondo il tribunale, l'affermazione potrebbe essere interpretata come se le emissioni di CO2 saranno completamente evitate nell'operazione di crociera entro il 2050, o se un equilibrio bilanciato verrà raggiunto attraverso misure di compensazione".

La pubblicità con riferimenti all'ambiente deve rispettare standard elevati di accuratezza, chiarezza e trasparenza, ha sottolineato il tribunale. C'è un "bisogno accentuato di informazioni". Tui Cruises non ha soddisfatto questo requisito con un pacchetto di misure presentate nella formulazione sul sito web.

"La nostra grafica del piano di decarbonizzazione (roadmap per la protezione del clima), che è stata oggetto del procedimento, è stata adeguata di conseguenza da più di sei mesi", ha dichiarato un portavoce di Tui Cruises in risposta a una richiesta. "Indipendentemente dalla decisione di oggi, continueremo a implementare in modo coerente la nostra 'Strategia di Sostenibilità 2030' e a rispettare i nostri ambiziosi obiettivi climatici". La società ha dichiarato che esaminerà se appellarsi contro la decisione.

Il direttore generale federale della DUH, Jürgen Resch, ha dichiarato che una simile pubblicità è spesso illecita. "La decisione di oggi contro Tui Cruises è un precedente per l'esame di molte affermazioni pubblicitarie con cui le aziende vogliono pubblicizzare di essere particolarmente a basse emissioni di carbonio tra alcuni anni, sebbene non lo siano attualmente".

La decisione del Tribunale Regionale di Amburgo sottolinea l'importanza di far rispettare la giustizia nella pubblicità ambientale, poiché le affermazioni ingannevoli sui impegni climatici possono essere considerate inaccettabili. La decisione del tribunale evidenzia la necessità per gli inserzionisti come Tui Cruises di fornire informazioni chiare e accurate ai consumatori.

