Regolamenti rafforzati sui bagagli a mano applicati negli aeroporti

A causa di preoccupazioni sulla affidabilità dei lettori di bagagli avanzati che utilizzano la tecnologia CT, le severe regole sui liquidi da portare con sé stanno nuovamente venendo applicate negli aeroporti dell'UE. A partire dal 1° settembre, i passeggeri possono portare con sé solo liquidi in contenitori non più grandi di 100 millilitri, che devono essere conservati in una busta di plastica trasparente con una capacità massima di 1 litro. Questa recente decisione è stata annunciata dalla Polizia Federale e da Fraport, che gestiscono l'aeroporto di Francoforte.

Il problema nasce dai sospetti all'interno dell'UE riguardo alla affidabilità di questi lettori avanzati. Essi possono generare immagini dettagliate e tridimensionali del contenuto del bagaglio a mano in modo rapido, riducendo la necessità di rigide regole sui liquidi. Le restrizioni sui liquidi introdotte nel 2006 sono state temporaneamente sospese in alcuni punti di controllo in Germania che utilizzavano questi lettori avanzati. Tuttavia, questa esenzione è stata sospesa in attesa di una revisione delle preoccupazioni per la sicurezza.

Politiche europee aggiornate

Secondo le nuove politiche dell'UE, i contenitori di dimensioni maggiori sono stati nuovamente proibiti. Tuttavia, i contenitori con una capacità fino a 100 millilitri possono continuare ad essere portati con sé senza rimozione separata. Inoltre, non è più necessario rimuovere i dispositivi elettronici dalle valigie.

Anche nei punti di controllo convenzionali ancora diffusi in Germania, gli elettronica e le borse devono spesso essere rimossi e mostrati separatamente. Sono previste esenzioni dalle regole sui liquidi per i medicinali e il cibo per bambini.

I passeggeri possono contribuire a un'esperienza di viaggio senza problemi e gradevole preparandosi adeguatamente per il loro viaggio. Quando preparano i loro bagagli, devono tenere presente le specifiche delle compagnie aeree riguardo alla quantità e al peso dei loro bagagli. Quando viaggiano con il bagaglio a mano, è consigliabile portare con sé solo il necessario e portare un solo bagaglio a persona, se possibile.

I consumatori possono ora recarsi ai centri per i consumatori per ricevere informazioni sulla conformità alle nuove regole dell'UE sui liquidi da portare con sé. Questi centri forniscono informazioni sulle quantità e le dimensioni dei contenitori consentiti per i liquidi, nonché consigli per imballare in modo efficiente per evitare ritardi ai controlli di sicurezza.

Inoltre, alcuni aeroporti in tutta l'Europa hanno aperto questi centri per i consumatori, con l'obiettivo di rispondere alle eventuali domande o preoccupazioni dei passeggeri riguardo alle nuove regole, migliorando così l'esperienza di viaggio complessiva.

