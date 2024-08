- Regolamenti che vietano gli incidenti di pugnalamento

L'incidenza degli attacchi con coltelli è in aumento. Tuttavia, i dati completi dell'Ufficio federale di polizia criminale sono disponibili solo per un periodo limitato, il che ha portato a dibattiti tra gli esperti sulla loro autenticità. La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser (SPD), ha ora proposto di consentire coltelli con lame fino a sei centimetri di lunghezza negli spazi pubblici, una riduzione significativa rispetto ai dodici centimetri attuali. Inoltre, i coltelli a serramanico sarebbero completamente proibiti.

L'83% sostiene le misure contro gli attacchi con coltelli

Una maggioranza di tedeschi sostiene regolamentazioni più severe per i coltelli, come suggerito da Faeser. Secondo un sondaggio Forsa per Stern, l'82% è favorevole alle restrizioni sul trasporto e la proprietà di coltelli più lunghi. Il 16% si oppone a queste restrizioni, mentre il 2% è indeciso.

Il sostegno a queste misure attraversa tutti i gruppi sociali e le affiliazioni politiche. L'86% dei sostenitori dell'Unione, l'85% dei sostenitori dell'SPD e dei Verdi, l'80% dei sostenitori dell'AfD, il 79% dei sostenitori dell'FDP e il 76% dei sostenitori dell'Alleanza per il Progresso sostengono questi cambiamenti. La percentuale più alta di opinioni contrastanti proviene dai sostenitori dell'FDP (21%).

I dati sono stati raccolti dall'istituto di ricerche di mercato e opinioni Forsa per Stern e RTL Germania l'8 e il 9 agosto 2024. La dimensione del campione è di 1001 intervistati. L'indagine è rappresentativa. Margine di errore statistico: +/- 3 punti percentuali

