Comprensione della situazione attuale - Regioni del Medio Oriente: intensificazione dei rapporti: scadenza del cessate il fuoco si avvicina rapidamente

Con Blinken: Spinta per la Partecipazione di Hamas

Durante il suo arrivo a Doha, Blinken si è rivolto ai media: "Dobbiamo siglare l'accordo sulla tregua e il rilascio degli ostaggi il prima possibile". Il tempo stringe, ha sottolineato il Segretario di Stato americano, poiché ogni giorno che passa aumenta il rischio per la vita degli ostaggi di Hamas. Inoltre, la sofferenza dei residenti a Gaza continua ogni giorno, ha notato Blinken. Tutti i mediatori mirano a prevenire ulteriori escalation nella regione. Qatar e Egitto comunicano direttamente con Hamas per raggiungere un accordo. "Nei prossimi giorni, faremo del nostro meglio per far sì che Hamas si unisca alla proposta di transizione", ha detto Blinken. Dopo di che, entrambe le parti dovrebbero concordare sui dettagli successivi.

Blinken aveva dichiarato lunedì in Israele che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu aveva accettato la proposta di cessate il fuoco sostenuta dagli Stati Uniti a Gaza durante un "incontro costruttivo". Si tratta di una "proposta di transizione" basata su un piano presentato dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a maggio. Ora, tocca a Hamas approvare la proposta.

Hamas: Gli Stati Uniti Cedono alle Nuove Richieste di Netanyahu

Tuttavia, Hamas ha accusato gli Stati Uniti di cedere alle richieste di Israele nella proposta di transizione più recente. Come ha dichiarato il portavoce di Hamas Osama Hamdan all'Agenzia Stampa Tedesca, Washington sta effettivamente tollerando le nuove richieste di Netanyahu. Hamas non negozierà nuove condizioni, ha detto Hamdan. Dovrebbero concentrarsi solo sull'attuazione del piano di Biden di maggio. Nel frattempo, Blinken ha spiegato che il "piano di transizione" include solo "chiarimenti e dettagli" intorno al piano originale.

Il piano di Biden prevede tre fasi: prima, una tregua di sei settimane durante la quale un gruppo specifico di ostaggi sarebbe rilasciato. In cambio, i palestinesi detenuti in Israele saranno liberati. Nella fase successiva, i combattimenti si fermeranno permanentemente e i rimanenti ostaggi saranno rilasciati. Nella fase finale, inizierà la ricostruzione di Gaza.

In una riunione con i parenti degli ostaggi, Netanyahu ha riferito che non c'è alcuna garanzia di un accordo con Hamas. Il Primo Ministro ha anche menzionato di non essere ancora pronto per il ritiro dalle zone tampone strategicamente importanti tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, nonché dal corridoio di Nizarim che divide la Striscia di Gaza in settori nord e sud. Tuttavia, Hamas richiede il completo ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza come prerequisito per una tregua. I critici affermano che Netanyahu sta ritardando un accordo per timore del possibile collasso del suo governo di coalizione se fa concessioni a Hamas. Dopo la sua visita in Israele, Blinken ha incontrato il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Secondo il Servizio delle Informazioni di Stato (SIS), al-Sisi ha suggerito che una tregua a Gaza dovrebbe segnare l'inizio di un riconoscimento più ampio di uno stato palestinese, garantendo la stabilità regionale.

Un rapporto del sito di notizie degli Stati Uniti "Politico", citando due fonti statunitensi e due fonti israeliane, ritiene che l'accordo sia sull'orlo del fallimento, senza un'alternativa diretta chiara. In caso di fallimento, si teme un conflitto più ampio nella regione. Dopo l'assassinio di due importanti nemici di Israele a Tehran e Beirut quasi tre settimane fa, l'Iran e il miliziano sciita libanese Hezbollah avevano minacciato rappresaglie significative.

L'esercito israeliano ha recuperato i corpi di sei ostaggi nella Striscia di Gaza durante la notte. I resti di sei uomini di età compresa tra 35 e 80 anni sono stati trovati in un tunnel a Khan Yunis, sulla costa meridionale. I parenti degli ostaggi hanno accusato il governo di non aver salvato i loro cari in vita.

Hamas ora detiene 109 ostaggi, con 36 segnalati morti e 73 ancora in vita, secondo un portavoce del governo israeliano.

"I giorni passano e stiamo perdendo ostaggi. Dobbiamo fare un accordo. Dobbiamo. Ora", ha scritto il leader dell'opposizione israeliana Jair Lapid sulla piattaforma X.

Gli attacchi e gli scontri nella Striscia di Gaza continuano. In un attacco israeliano a un edificio scolastico nella città di Gaza, sono morte almeno dieci persone. Secondo i media palestinesi, il bersaglio era un edificio scolastico che ospitava persone sfollate. L'esercito israeliano ha dichiarato che Hamas aveva nascosto un centro di comando sul sito, che era l'obiettivo dell'attacco.

In aspri combattimenti nel sud della Striscia di Gaza, numerosi combattenti palestinesi sono stati uccisi. Nella zona della città di Rafah, "circa 40 terroristi sono stati neutralizzati in combattimento ravvicinato e attacchi aerei dell'esercito israeliano", ha annunciato l'esercito in una dichiarazione. La brigata di Izz ad-Din al-Qassam, il braccio militare di Hamas, ha dichiarato che i suoi combattenti hanno lanciato razzi contro un carro armato e soldati in un edificio pieno di granate nella zona.

Il conflitto di Gaza è stato avviato da un attacco terroristico di Hamas e di estremisti da Gaza al sud di Israele l'8 ottobre. Sono state uccise circa 1.200 persone e più di 250 sono state prese in ostaggio a Gaza. Da allora, l'autorità sanitaria gestita da Hamas ha riferito che 40.173 persone sono state uccise nella regione costiera sigillata.

Nuovi raid di razzi dal Libano hanno colpito Israele.

Direttamente dal Libano, fonti militari israeliane affermano che numerosi razzi sono stati lanciati verso il nord di Israele ancora una volta. L'organizzazione legata all'Iran Hezbollah ha dichiarato di aver eseguito un "aggressivo attacco con razzi" contro le installazioni militari israeliane. Hanno affermato che questa rappresaglia era in risposta agli attacchi israeliani di lunedì nella valle del Bekaa in Libano, che hanno lasciato almeno otto persone ferite. L'esercito ha affermato di aver preso di mira unità di stoccaggio delle munizioni di Hezbollah.

La notte si è impadronita della scena e, secondo i media libanesi, la forza aerea israeliana ha intrapreso un nuovo round nel Vallone della Beqaa. Il ministero della Salute libanese ha riferito almeno un morto e sedici feriti. In precedenza, i media libanesi avevano segnalato quattro morti e due feriti in un attacco israeliano nel sud del Libano, tra cui tre membri di Hezbollah, secondo le agenzie di sicurezza libanesi.

Permangono timori di un possibile escalation che potrebbe portare a un conflitto più ampio. Il ministro della Difesa israeliano Joav Galant ha dichiarato che l'attenzione si sta gradualmente spostando dalla Striscia di Gaza al confine nord.

Blinken si recherà quindi al Cairo, con l'obiettivo di ottenere il sostegno dell'Egitto per includere Hamas nei negoziati per la pace. L'Egitto, in qualità di mediatore chiave, ha un ruolo cruciale nel convincere Hamas ad accettare la proposta di transizione USA per una tregua nella Striscia di Gaza.

