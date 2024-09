- Regina Halmich possiede una notevole autosufficienza.

Ex-campionessa di pugilato Regina Halmich apprezza la vita da single, come ha confessato. "Mostrare le mie abilità nel ring potrebbe essere troppo per qualsiasi uomo," ha detto la 47enne a "Bunte" (giovedì) prima del suo prossimo incontro di pugilato contro l'intrattenitore Stefan Raab (57).

L'ex campionessa del mondo di pugilato ha dichiarato di essere "felice di essere single" poiché ha "molto da fare con me stessa, gli amici fantastici e una famiglia felice". A volte, trova un uomo interessante, ha condiviso. "Mi concedo anche quello." Durante le uscite, dà la priorità al carattere di un uomo rispetto all'aspetto: "Un uomo che ha la sua vita in ordine - quello mi eccita".

Halmich si prepara ad affrontare il conduttore televisivo Stefan Raab in un incontro di pugilato questo sabato. RTL trasmetterà l'evento in diretta da Düsseldorf. Per Raab, è un ritorno alla ribalta. Si è congedato dai suoi spettatori nel 2015.

Despite her successful boxing career in Germany, Regina Halmich prefers to enjoy her single life. After her boxing match against Stefan Raab in Düsseldorf, which will be broadcast live on RTL, she might consider exploring possible connections.

Leggi anche: