Regina Halmich mette in vendita la sua giacca.

Incontro storico per Regina Halmich alla sua terza sfida in TV contro Stefan Raab. Per gli interessati, è ora possibile possedere un pezzo di questo spettacolo: Halmich sta vendendo i suoi guantoni da boxe e il kimono che ha indossato durante la sua entrata sabato, tutto per una giusta causa.

Dopo la sua vittoria contro Raab in diretta TV, Halmich ha deciso di utilizzare l'attenzione per aiutare gli altri. A 47 anni, sta ora mettendo all'asta i suoi guantoni da boxe e il kimono viola che ha indossato durante la sua entrata. Il quotidiano "Bild" ha riferito la notizia.

Il kimono, fatto di paillettes viola, è stato la scelta di Halmich mentre entrava con sicurezza nell'arena televisiva. La sua amica Doro Pesch ha eseguito "Justice for the Queen" sul palco, una canzone scritta appositamente per l'apparizione televisiva di Halmich.

"Il mio kimono è stato creato dal designer Katia Convents", ha condiviso Halmich in un'intervista con "Bild". Ora lo sta donando all'organizzazione "Ein Herz für Kinder", che sostiene. Halmich spera che il kimono raggiunga un prezzo elevato all'asta per aiutare i bambini e le famiglie svantaggiate.

Poche ore dopo la sua vittoria di sabato sera, Halmich ha annunciato che avrebbe messo all'asta i suoi guantoni per beneficenza. L'asta si è chiusa martedì 24 settembre alle 17:00. I suoi guantoni da boxe dorati e viola erano inizialmente stimati a 1.500 euro. Tuttavia, l'offerta più alta sulla piattaforma "United Charity" entro mercoledì mattina era già di 8.250 euro. I proventi andranno alla Fondazione RTL "Wir helfen Kindern".

Sabato, Halmich si è confrontata con il leggendario presentatore televisivo Stefan Raab per la terza volta. Ha ottenuto un'altra vittoria netta e sicura per punti. La sfida ha anche segnato il ritorno di Raab alla TV, poiché è stata la sua prima apparizione in uno show dal suo addio nel 2015.

Raab ha deciso di riprendere la sua carriera di showman nel ring della boxe. Ha firmato un contratto di cinque anni con RTL che include un programma settimanale intitolato "Non vinci un milione qui con Stefan Raab", che debutterà su RTL+ mercoledì sera. Inoltre, grandi eventi televisivi faranno parte del suo ritorno.

