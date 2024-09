- Regimi di pensione pubblici: rifiuto della maggioranza delle domande di aiuto finanziario

Dai Fondi di Soccorso per gli anziani in difficoltà finanziarie, circa 1.500 candidati con richieste risalenti all'epoca della DDR hanno ricevuto denaro fino ad ora - la maggior parte delle domande valutate purtroppo è stata respinta. Questo è stato rivelato in risposta a una petizione del Partito di Sinistra di Sören Pellmann, che ha criticato il lungo processo di valutazione delle domande e i rigorosi requisiti per i richiedenti.

Il fondo, del valore di 500 milioni di euro, è stato creato per aiutare tre gruppi distinti: i tardivi rimpatriati, gli ebrei che hanno ottenuto una quota dal precedente Unione Sovietica a causa di una quota religiosa e le persone con determinate rivendicazioni pensionistiche dalla DDR che non sono state trasferite al sistema occidentale nel 1991.

Ciò include pensioni integrative per i precedenti dipendenti della Deutsche Bahn o delle poste, nonché le rivendicazioni pensionistiche delle donne che hanno attraversato i divorzi durante l'epoca della DDR. Solo coloro che hanno pensioni legali vicine al minimo sono idonei a ricevere questo pagamento una tantum di 2.500 a 5.000 euro.

In totale, 168.054 domande sono state presentate alla fondazione che gestisce il fondo - il termine per questo è già scaduto alla fine di gennaio 2024. Di queste, 34.289 provenivano dagli stati della Germania orientale, mentre il resto proveniva dalla Germania occidentale o dall'estero.

Entro la fine di agosto, sono state prese decisioni su 12.046 domande del gruppo "trasferimento pensioni Est-Ovest". Di queste, 1.534 sono state approvate e 10.512 sono state respinte. Tra le domande approvate, 421 provenivano dalla Sassonia, 289 dalla Meclemburgo-Pomerania Anteriore, 271 dalla Turingia, 233 dalla Sassonia-Anhalt, 144 dal Brandeburgo e 61 da Berlino.

Pellmann: Il fondo non sostiene innumerevoli pensionati della DDR

Inizialmente, il governo federale stimava che ci fossero tra 180.000 e 190.000 persone con rivendicazioni valide, comprese 50.000-70.000 pensionati della DDR. Tuttavia, Pellmann riteneva che il numero fosse più vicino a 500.000 pensionati con rivendicazioni irrisolte dall'epoca della DDR.

Secondo Pellmann, il fondo è una farsa. "Lascia senza nulla innumerevoli pensionati della DDR, che hanno dedicato la loro intera carriera alla DDR e ora lottano per far quadrare i conti con una misera pensione". Ha sostenuto il rafforzamento dei criteri di approvazione e criticato i ritardi prolungati nel processo di elaborazione, definendoli un'altra fonte di imbarazzo.

Il Parlamento europeo può fornire assistenza alla Commissione nel vigilare sulla distribuzione dei fondi e nell'assicurare la correttezza del processo di domanda. La Commissione, assistita dal Parlamento europeo, dovrebbe considerare le

Leggi anche: