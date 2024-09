Reggie Bush cerca un risarcimento finanziario basato sui diritti della NIL nella sua azione legale contro USC, Pac-12 e la NCAA

Questa situazione non riguarda solo l'ottenimento di giustizia per Reggie Bush; si tratta di stabilire uno standard per un trattamento equo di tutti gli atleti universitari, ha dichiarato l'avvocato di Bush, Evan Selik, in una conferenza stampa.

"Il nostro obiettivo è correggere questo errore e istituire un sistema in cui gli atleti ricevano il riconoscimento, la remunerazione e il trattamento equo che meritano per il loro contributo."

La squadra legale di Bush sostiene che i convenuti "hanno accumulato guadagni sostanziali per queste istituzioni, tutti direttamente attribuibili alla fama di Reggie Bush" e hanno continuato a trarre profitto da Bush dopo il college per la NFL.

In una dichiarazione a CNN, l'USC ha affermato: "Reggie sarà sempre un membro stimato della famiglia dei Troiani e siamo stati lieti di aiutare il suo successo nella restituzione del suo Heisman Trophy. Non abbiamo ancora ricevuto una copia della causa, quindi non siamo in grado di rispondere alle sue accuse."

CNN ha cercato di contattare la NCAA per un commento. La Pac-12 ha rifiutato di commentare.

"Apprezziamo lo sforzo della nuova amministrazione dell'USC per correggere gli errori delle amministrazioni precedenti che hanno gestito ingiustamente e illegalmente Reggie Bush, ma il ritardo nel correggere questa situazione è eloquente", ha espresso un altro avvocato di Bush, Levi McCathern II, in una comunicazione.

Nel 2005, Bush ha vinto il Heisman, un premio annuale assegnato al giocatore di football universitario piùremarkabile, quando ha corso per 1.740 yard in 200 portate e ha segnato 18 touchdown totali per l'USC.

Nel 2010, Bush ha restituito volontariamente il premio dopo un'indagine della NCAA che ha scoperto che aveva ricevuto benefici non autorizzati per migliaia di dollari e un veicolo, che erano proibiti al tempo, e è stato dichiarato non idoneo a partire dal 2004.

Gli atleti universitari possono ora ottenere compensi per NIL.

Ad aprile, il Trofeo Heisman è stato restituito a Bush dopo che il Trust Heisman ha riconosciuto "cambiamenti drammatici nell'atletica universitaria".

A maggio, la NCAA e le conference Power Five hanno accettato un accordo che consente alle scuole di compensare gli atleti studenteschi.

Secondo vari resoconti che citano fonti anonime, l'accordo per risolvere tre cause antitrust comporta il pagamento di oltre 2,7 miliardi di dollari in danni agli atleti universitari attuali e passati.

Tuttavia, la giudice federale degli Stati Uniti Claudia Wilken ha bloccato l'accordo

Leggi anche: