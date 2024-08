- Regensburg subisce la sconfitta mentre Fürth assicura la vittoria con un netminder inflessibile.

Nella partita contro l'SSV Jahn Regensburg, il Greuther Fürth ha ottenuto una vittoria schiacciante con il punteggio di 4-0. Il portiere Nahuel Noll, ventunenne, si è dimostrato una solida rocca, specialmente dopo l'errore commesso contro Paderborn che aveva attirato le critiche dell'allenatore Alexander Zorniger. In seguito, Zorniger si è scusato per il suo sfogo. Davanti a 13.105 spettatori allo stadio di Regensburg, Noll ha offerto una prestazione stellare. I gol del Fürth sono stati segnati dal difensore Marco Meyerhöfer (su calcio d'angolo di Branimir Hrgota, 4º minuto), Noel Futkeu (preparato da Roberto Massimo, 49º), il capitano Hrgota stesso (77º) e un tardivo colpo di Julian Green (88º). La precisione del Fürth è stata cruciale per la vittoria.

Il Regensburg ha mostrato dominio dopo il primo svantaggio, ma ha faticato a capitalizzare le sue opportunità. Il portiere Dominik Kother è stato respinto due volte da Noll, mentre Christian Viet ha sprecato una buona occasione (41º). A differenza del Regensburg, il Fürth ha iniziato ogni tempo con un gol iniziale, ha mantenuto il vantaggio dopo la ripresa e ora si trova al secondo posto in classifica con otto punti.

