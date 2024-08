- Regensburg prevede una partita di coppa emozionante: "Sarebbe fantastico se succedesse"

Dopo la loro sorprendente vittoria contro la squadra della Bundesliga Bochum, l'SSV Jahn Regensburg attende con impazienza un altro momento emozionante nella Coppa di Germania. I bavaresi hanno battuto meritamente il VFL 1-0 (0-0) e ora hanno la possibilità di affrontare un avversario di alto profilo nel sorteggio del secondo turno. "Sarebbe fantastico," ha commentato subito il capitano Andreas Geipl dopo la vittoria della domenica pomeriggio.

Mentre Geipl rifletteva sulla loro vittoria, l'aria nello spogliatoio Jahn era piena di un mix rumoroso di melodie di Ballermann e melodie bavaresi tradizionali. "Sono entusiasta per la squadra e per tutti quelli che ci circondano," ha detto Geipl.

Geipl non aveva un avversario preferito per il secondo turno. " Dipenderà dal sorteggio. Vedremo come va," ha detto. Solo una delle 13 squadre della Bundesliga ha perso i loro match del primo turno nel weekend, quindi ci sono diversi contendenti di spicco per la squadra di seconda divisione.

"Le partite della Coppa di Germania sono sempre qualcosa che aspettiamo con impazienza," ha detto l'allenatore Joe Enochs, che è solo felice di poter ancora giocare una partita di coppa allo stadio Jahn. Lo scorso anno hanno perso 2-1 contro il 1. FC Magdeburg.

Enochs ha riconosciuto che la sua squadra aveva un leggero vantaggio: a differenza di Bochum, avevano già iniziato la stagione di campionato. "Avevamo pratica di partita," ha detto l'allenatore nato negli Stati Uniti. Ciò ha permesso alla sua squadra di migliorare la loro prestazione nella seconda metà e di assicurarsi la vittoria con il goal decisivo di Florian Ballas al 70 ° minuto. "E se avessimo eseguito meglio le nostre ripartenze, avremmo potuto assicurare la vittoria prima," ha detto Enochs.

Enochs spera che questa vittoria dia alla sua squadra un boost di cui hanno bisogno prima della loro partita in trasferta nella seconda divisione contro l'Hertha BSC (sabato, 1:00 PM/Sky). "Tenere testa a una squadra così forte ci dà fiducia. Ma manteniamo la compostezza e restiamo concentrati," ha detto Enochs.

Enochs ha anche ricordato alla sua squadra la vittoria impressionante dell'Hertha BSC nella Coppa di Germania: 5-1 contro il Hansa Rostock. "È un grande risultato. Dobbiamo portare quel livello di prestazione per avere qualche speranza di vincere," ha detto Enochs.

Geipl ha espresso la sua eccitazione per i possibili avversari di alto profilo nella Coppa di Germania, menzionando che qualsiasi squadra potrebbe essere il loro avversario a causa del sorteggio nel prossimo turno dell'Alta Baviera. Dopo la loro vittoria, l'allenatore Enochs ha evidenziato la loro prossima partita in trasferta nella seconda divisione contro l'Hertha BSC, menzionando che l'Hertha ha anche avuto una vittoria impressionante nell'Alta Baviera durante la Coppa di Germania.

Leggi anche: