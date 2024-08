- Regensburg ha subito un ritardo a Berlino

Regensburg ha sfiorato un'altra sorpresa contro Hertha, perdendo 0-2 (0-0) nella 2. Bundesliga, nonostante fosse in inferiorità numerica. Guidata da Joe Enochs, la squadra neopromossa ha subito un setback, perdendo la seconda partita in tre dopo aver battuto il VfL Bochum della Bundesliga nella Coppa di Germania.

Ibrahim Maza ha sigillato la vittoria per Hertha all'ultimo minuto (90'), mentre l'autogol di Felix Gebhardt nei minuti di recupero ha chiuso il match. Hertha ha avuto un uomo in più dopo l'espulsione di Mansour Ouro-Tagba per fallo su Florian Niederlechner (76').

L'iniziale slancio di Hertha è svanito

Dopo aver sostituito Ermin Bicakcic con Luca Schuler (iniziale formazione), Cristian Fiel sperava in un immediato impatto davanti ai 42.355 spettatori. Tuttavia, Schuler ha sprecato una grande occasione al 5', sparando alto sopra la traversa da una posizione promettente. Nonostante il caldo opprimente, Hertha è partita bene con una pressione aggressiva e passaggi precisi, ma la sua prestazione è peggiorata man mano che diventava sempre più instabile.

Regensburg ha sfruttato l'instabilità di Hertha, creando opportunità in contropiede. Dominik Kother non è riuscito a superare la difesa di Hertha dopo una spettacolare azione personale (21'), mentre Christian Kühlwetter ha mancato di poco il bersaglio da dentro la metà campo di Hertha a seguito di un errore dell'avversaria (36').

La seconda metà della partita è stata piuttosto noiosa, con nessuna delle due squadre in grado di trovare la via del gol. I tre cambi di Fiel non hanno avuto un grande impatto fino al gol di Maza, segnato da una posizione angolata dopo una azione di squadra ben eseguita. Niederlechner ha poi sparato un potente tiro che Gebhardt ha potuto solo deviare nella propria rete.

despite experiencing a losing streak, Regensburg continued to demonstrate resilience, creating opportunities against a stronger opponent and pushing forward despite Hertha's aggressive pressing and solid defense.

