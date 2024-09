Reese Witherspoon e' alla ricerca di una nuova Elle Woods per il prossimo prequel di Legally Blonde.

Il mercoledì, Witherspoon ha condiviso su Instagram che stanno cercando l'attore perfetto per interpretare la versione liceale di Woods per la serie Amazon Prime Video "Elle". Questo iconico personaggio vestito di rosa è stato portato in vita da Witherspoon nel comedy classico del 2001.

"Stiamo avviando il processo di casting e lo teniamo aperto", ha dichiarato Witherspoon nel video. "Questo sarà un viaggio pazzesco!"

Nella didascalia del post, Witherspoon ha incoraggiato i fan a inviare le loro audizioni attraverso il link nel suo profilo, esprimendo il suo entusiasmo nel vedere tutte le interpretazioni creative del loro Gemini vegetariano preferito.

Witherspoon ha fatto riferimento alla serie prequel durante la presentazione Prime Video di maggio, rivelando che prima che Woods diventasse un'alumna di Harvard Law, era solo una tipica ragazza liceale degli anni '90.

La serie si concentrerà su una Woods teenager, esplorando le sue esperienze di vita che l'hanno modellata nella giovane donna amata che abbiamo incontrato nel primo film "Legally Blonde", secondo la sinossi ufficiale.

Gli spettatori vedranno il viaggio di Woods come teenager, utilizzando la sua personalità distintiva e risorse per navigare il suo mondo, solo come Elle Woods potrebbe, ha aggiunto Witherspoon in un comunicato stampa al momento dell'annuncio della serie.

"Legally Blonde" è uscito nel 2001 e ha raggiunto lo status di cult. Il cast includeva Selma Blair, Matthew Davis, Luke Wilson, Jennifer Coolidge, Victor Garber, Ali Larter e Holland Taylor. Un sequel è uscito nel 2003 e si dice che un terzo film sia in fase di scrittura da Mindy Kaling.

Il film ruota intorno alla sorellanza allegra e alla moda Woods (Witherspoon), che decide di frequentare Harvard Law per riconquistare il suo ex ragazzo Warner (Davis). Contro ogni aspettativa, lei supera i suoi critici, trova un nuovo amore e alla fine scopre il suo vero valore.

E come se non fosse un grosso affare?

Il casting per la versione liceale del personaggio di Elle nella serie "Legally Blonde" su Prime Video è in corso e i fan possono aspettarsi un viaggio divertente ed emozionante.

