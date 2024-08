- Reese rimane nella squadra di Hertha, Kempf va in Italia

L'attaccante Fabian Reese continua a restare con la squadra di seconda divisione Hertha BSC per il momento. Il giocatore di 26 anni, infortunato, ha posto fine a tutte le trattative di trasferimento, dichiarando su Instagram di seguire il proprio cuore più che mai. L'affetto, le emozioni e i sentimenti che ha sperimentato hanno superato ogni sua aspettativa. "Non voglio andarmene perché qui non abbiamo ancora finito. Oggi è una giornata fantastica", ha detto la figura amata dai tifosi.

D'altra parte, il difensore Marc Oliver Kempf sta per trasferirsi in Italia. Il capitano di 29 anni dei Berliners si unirà al club di Serie A Como 1907 e sarà allenato dallo spagnolo campione del mondo e d'Europa Cesc Fàbregas, come annunciato dall'Hertha. I dettagli del trasferimento non sono stati resi noti. Secondo fonti, la cifra del trasferimento è di circa 2,5 milioni di euro. Di conseguenza, l'Hertha ha perso il secondo giocatore importante in poco tempo, dopo il trasferimento dell'attaccante Haris Tabakovic al Hoffenheim nella Bundesliga lo scorso venerdì.

Kempf gioca per l'Hertha dal 2022. Dopo alcune fasi difficili, è diventato un titolare indiscusso sotto il nuovo allenatore Cristian Fiel e un componente cruciale nel nuovo sistema. Solo la scorsa settimana, ha espresso la sua soddisfazione per la situazione a Berlino in una conferenza stampa. Tuttavia, dopo alcuni giorni di riflessione, Kempf ora insegue il suo sogno di giocare all'estero, come ha annunciato su Twitter.

L'Hertha cerca il ritorno di John Anthony Brooks

Dal punto di vista finanziario, il trasferimento potrebbe essere vantaggioso per entrambi l'Hertha e il difensore. L'Hertha risparmierà il suo stipendio, ma Kempf sarà difficile da sostituire immediatamente. Marton Dardai, come alternativa nella rosa, non possiede le stesse qualità che sono essenziali per lo stile di gioco preferito da Fiel.

** Secondo i resoconti dei media, l'Hertha sta lavorando per far tornare John Anthony Brooks. Il berlinese di nascita ha giocato nella prima squadra dal 2011 al 2017 prima di trasferirsi al VfL Wolfsburg e al Benfica Lisbona. Lo scorso anno, ha firmato un contratto con la TSG Hoffenheim, ma non è stato rinnovato durante l'estate.**

