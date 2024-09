- Redmann vuole fermare le operazioni del governo federale usando indicatori di segnale elettorale.

Il principale candidato della CDU per le elezioni statali del Brandeburgo sta valutando di sfruttare il successo del suo partito per smantellare l'amministrazione federale a "semáforo". In un comizio elettorale a Brandenburg an der Havel, Jan Redmann ha dichiarato: "Il nostro primo obiettivo il 22 settembre è spegnere il semáforo a Berlino e riaccendere il buon senso". Sono state registrate le idee dalla Turingia e dalla Sassonia. "Il messaggio da Potsdam non potrà essere ignorato a Berlino", ha aggiunto Redmann.

I tre partiti della coalizione a "semáforo", SPD, Verdi e FDP, hanno subito risultati deludenti nelle recenti elezioni domenicali. I Liberaldemocratici non sono riusciti a raggiungere valori superiori al 1% in entrambi gli stati e così hanno fallito nell'ingresso nei parlamenti statali. La SPD ha ottenuto il suo peggior risultato in entrambe le elezioni statali, raggiungendo addirittura il suo minimo storico del 6,1% nelle elezioni statali della Turingia.

Il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) e i vertici del partito hanno considerato i risultati amari, ma hanno espresso anche sollievo per il fatto che la SPD sia riuscita a ottenere seggi nei parlamenti statali, nonostante alcuni sondaggi suggerissero il contrario.

