- Redmann: Intersezioni tematiche con la BSW nel paese

Il leader della CDU del Brandeburgo, Jan Redmann, non esclude la cooperazione con l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (APSG) dopo le elezioni statali. "Non nego che ci possa essere qualche sovrapposizione con la piattaforma dell'APSG su alcune questioni politiche statali", ha detto Redmann a Deutschlandfunk in un'intervista. Non c'è risoluzione dell'incompatibilità, quindi stanno valutando il contenuto del partito.

Tuttavia, Redmann ha notato che l'APSG si concentra principalmente su questioni politiche federali. "Vogliono fare pressione sulle posizioni della CDU a livello federale", ha detto. Il partito non lo permetterà. Se vogliono governare, dovranno discutere di questioni politiche statali. In tal caso, potrebbe essere possibile raggiungere un accordo nei negoziati di coalizione.

Sondaggio: l'AfD è la forza più forte

In un sondaggio di luglio, l'AfD era al 24% nel Brandeburgo, rendendola il partito più forte davanti alla SPD e alla CDU. I Socialdemocratici, che attualmente ricoprono la posizione di Ministro Presidente, hanno ricevuto il 20% dei voti, mentre la CDU ha ottenuto il 19%. L'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (APSG), che si candida per la prima volta, ha ricevuto il 17% nel sondaggio. Un nuovo parlamento regionale sarà eletto nel Brandeburgo il 22 settembre.

Dopo aver ottenuto una posizione forte nei sondaggi, con l'AfD al 24%, la CDU potrebbe dover rivedere le sue strategie per le prossime elezioni al Landtag. Nonostante il suo focus su questioni federali, l'APSG, con il 17% nei sondaggi, potrebbe offrire opportunità di coalizione dopo le elezioni, come ha menzionato Redmann la possibilità di sovrapposizione su questioni politiche statali.

Leggi anche: