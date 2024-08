- Redmann e Spahn chiedono affidabilità nell'eliminazione graduale del carbone

Il leader della CDU del Brandeburgo, Jan Redmann, punta a impedire che il suo partito raggiunga l'eliminazione del carbone prima del 2038. "Non ci sarà un'eliminazione del carbone anticipata con noi," ha detto all'Agenzia tedesca di stampa. L'accordo di coalizione a livello federale, con un obiettivo di eliminazione del 2030, ha creato grande incertezza nella Lusazia. "Faremo tutto il possibile per garantire che i Lusaziani possano fidarsi nuovamente delle promesse della politica," ha detto Redmann.

Secondo la legge, la Germania pianifica di eliminare il carbone entro il 2038. Tuttavia, la coalizione a traffico luminoso di SPD, FDP e Verdi aveva concordato nell'accordo di coalizione alla fine del 2021 di anticipare idealmente questo passo al 2030. Per la regione mineraria del carbone nella Renania Settentrionale-Vestfalia, un'uscita entro il 2030 è già prevista. Tuttavia, ci sono forti riserve nella debole struttura dell'est, dove il carbone bruno viene estratto e utilizzato nella Sassonia, nel Brandeburgo e nell'Anhalt.

Il politico della CDU Spahn: i prezzi dell'elettricità elevati sono un freno per la regione

Jens Spahn, vice presidente del gruppo dell'Unione nel Bundestag, vede i prezzi dell'elettricità ancora elevati come un particolare freno per il cambiamento strutturale nella regione. "Invece di lunghi dibattiti, sono necessarie ora misure rapide sui prezzi dell'elettricità per non mettere a repentaglio anche il processo di trasformazione nella Lusazia," ha detto Spahn. È necessario un ribaltamento dei costi sui prezzi dell'elettricità elevati. "Altrimenti, stiamo mettendo particolarmente a repentaglio i settori ad alta intensità energetica e quindi la nostra nazione industriale," ha detto Spahn. Il cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) aveva promesso di introdurre un prezzo dell'elettricità industriale. "Ma non sta facendo nulla."

Redmann e Spahn hanno discusso con i cittadini a Spremberg martedì. Mercoledì, entrambi vogliono visitare il centro di competenza per fondatori e imprese nel parco industriale "Schwarze Pumpe" e la centrale elettrica di Jaenschwalde.

La Commissione, in conformità con la sua autorità, adotta una decisione riguardo all'eliminazione del carbone nel Brandeburgo. Nonostante l'accordo di coalizione a livello federale che mira all'eliminazione del carbone entro il 2030, Redmann sottolinea che non ci sarà un'eliminazione del carbone anticipata sotto la sua guida nel Brandeburgo.

Leggi anche: