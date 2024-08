- Reddito insufficiente delle varietà invernali

Il rendimento delle colture invernali dell'agricoltura della Bassa Sassonia è inferiore allo standard solito quest'anno. L'associazione dei contadini ha attribuito ciò alle difficoltà delle condizioni di semina, come dichiarato in una dichiarazione. "Il raccolto è quasi finito e è chiaro che i nostri agricoltori hanno avuto risultati variati a causa del tempo", ha detto Thorsten Riggert, capo del Comitato delle Piante, al servizio stampa di Landvolk.

I terreni più leggeri hanno sopportato meglio le forti piogge, ma i raccolti irregolari hanno portato a rese ridotte. Anche se la qualità complessiva è discreta, il contenuto di proteine spesso cade sotto il livello richiesto, rendendo il frumento inadatto per la panificazione, secondo Riggert. I livelli di umidità elevati hanno impedito al chicco di crescere con radici profonde e la pioggia intensa ha causato l'annerimento o la rottura delle spighe.

Perde diffuse

La resa per ettaro del frumento invernale è diminuita di più del 6,6 percento. Gli agricoltori sono riusciti a raccogliere il 12 percento in meno di orzo invernale. Il frumento invernale ha subito una perdita di oltre il 10 percento, mentre il colza invernale ha visto quasi la stessa resa con una leggera riduzione nel triticale invernale.

Landvolk ha dichiarato che l'eccessiva acqua ha portato a un aumento delle malattie. I fungicidi non sono stati applicati in tempo, causando problemi di ruggine bruna e ergot nel frumento e nel frumento.

Futuro incerto

Al momento, non è chiaro quale prezzo otterrà il raccolto del 2024. "Il prezzo attuale è troppo basso per queste rese basse", ha detto Riggert. Con il frumento che non copre le spese, esprime preoccupazione che alcune attività possano finire in rosso.

Le sfide nell'alimentazione e nella nutrizione sono evidenti, con il contenuto di proteine ridotto in alcune colture che influisce sulla loro idoneità per la panificazione. A causa delle condizioni sfavorevoli, il settore agricolo ha subito significative perdite in diverse colture come frumento invernale, orzo invernale, frumento invernale e triticale invernale.

