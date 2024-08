- Redditi molto elevati previsti per le mele

Una Notte di Gelo a Fine Aprile Causa una Raccolta di Mele in Turingia Significativamente Inferiore Rispetto agli Anni Precedenti

Una notte di gelo a fine aprile ha causato una raccolta di mele in Turingia significativamente inferiore rispetto agli anni precedenti. Secondo l'Ufficio Statistico di Erfurt, si prevede di raccogliere solo circa un ottavo delle mele rispetto al 2023. Le perdite per le aziende che coltivano mele su un totale di 810 ettari sono consistenti. L'outlook per prugne e susine è ancora peggiore, con fewer cherries anche raccolte in estate. Lo stato ha annunciato aiuti finanziari per gli agricoltori.

La resa stimata è di 3,9 tonnellate di mele per ettaro, che è dell'87% in meno rispetto all'anno scorso e dell'86% in meno rispetto alla media a lungo termine. La raccolta stimata è di 3.135 tonnellate di mele, 20.800 tonnellate in meno rispetto all'anno scorso. Il gelo del 23 aprile non solo ha danneggiato i fiori, ma ha anche distrutto il frutto di alcune varietà a uno stadio iniziale.

C'è anche una scarsa raccolta di prugne

La resa stimata per prugne e susine è di 1,1 tonnellate per ettaro, che è del 10,6% in meno rispetto all'anno scorso e anche significativamente al di sotto della media a lungo termine. Si prevedono 170 tonnellate in totale. Secondo l'Ufficio Statistico, la superficie coltivata è di 158 ettari. Altri 21 ettari sono riservati per mirabelle e reneklodes - anche qui, la perdita prevista della raccolta è del 90%.

La raccolta di ciliegie dolci era già bassa in estate. La resa stimata era solo di 1,1 tonnellate per ettaro - più dell'80% sotto il livello usuale. La raccolta potrebbe ammontare a circa 300 tonnellate. La raccolta di ciliegie acide è circa il 56% inferiore rispetto all'anno scorso.

Secondo il Ministero dell'Agricoltura, le aziende agricole frutticole della Turingia che si trovano in una situazione di emergenza possono richiedere aiuti immediati dallo stato alla fine di agosto. Lo stato aveva promesso aiuti immediati di due milioni di euro agli agricoltori di frutta e vino dopo i danni causati dal gelo tardivo. L'associazione responsabile aveva stimato i danni della notte di gelo del 23 aprile in circa 7,5 milioni di euro. Si aggiungono circa cinque milioni di euro di danni al vino.

