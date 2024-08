Red Lobster sta chiudendo altri 23 suoi stabilimenti.

Recenti documenti rivelano che l'azienda sta risolvendo i contratti di affitto di altri 23 siti entro il 31 agosto 2023, coincidendo con la chiusura di oltre 100 stabilimenti Red Lobster durante l'estate scorsa. Una volta che questo processo sarà completato, la catena avrà solo circa 500 sedi rimanenti - un significativo calo dai 650 dell'anno scorso.

Red Lobster è in fase di vendita a Fortress Credit Corp., un'istituzione finanziaria esperta nella gestione dei ristoranti e che attualmente possiede Krystal, Logan’s Roadhouse e J. Alexander’s. Fortress Credit Corp. ha recentemente concesso a Red Lobster un prestito di $100 milioni per aiutare a mantenere le sue operazioni.

Il declino di Red Lobster può essere attribuito a una cattiva gestione, intensa concorrenza, inflazione e altri fattori imprevisti. Nel 2020, Thai Union, un importante fornitore globale di prodotti ittici, è diventato il principale azionista di Red Lobster. Tuttavia, quattro anni dopo, nel maggio 2024, Thai Union ha dichiarato fallimento.

Durante la guida di Thai Union, l'ambiente di lavoro di Red Lobster è diventato sempre più ostile, hanno rivelato ex dirigenti a CNN. Red Lobster ha adottato misure drastiche di taglio dei costi, ha interrotto i rapporti con i fornitori di lunga data e ha adottato strategie che si sono rivelate controproducenti, come rendere permanente l'offerta "shrimp all you can eat" nel menu. La catena ha riportato una perdita di $11 milioni come conseguenza.

La lista dei ristoranti destinati a chiudere menziona che "questi luoghi sono attesi per continuare a generare perdite" e "la società non prevede di averne bisogno per fare funzionare la sua attività e può quindi rifiutare i contratti di affitto", spiegano i documenti.

Ecco i ristoranti Red Lobster che chiuderanno:

Arizona

-1521 S. Yuma Palms Pkwy., Yuma

California

-8703 Murray Drive, La Mesa

-8407 W. Markham St., Little Rock

Colorado

-4925 N. Academy Blvd., Colorado Springs

Florida

-326 Miracle Strip Pkwy., Fort Walton Beach

-5110 N. 9th Ave., Pensacola

-8909 U.S. Highway 19, Port Richey

Georgia

-6550 Tara Blvd., Jonesboro

Illinois

-1604 N. State Road 50, Bourbonnais

-902 Commons Drive, Geneva

-4625 N. Sterling Ave., Peoria

Indiana

-4353 Franklin St., Michigan City

Minnesota

-8900 Golden Valley Road, Golden Valley

-12515 Elm Creek Blvd. North, Maple Grove

Missouri

-2381 Maplewood Commons Drive, Maplewood

New York

-925 Hunts Point Ave., Bronx

-750 Upper Glen St., Queensbury

North Carolina

-304 A Western Blvd., Jacksonville

Ohio

-17227 Southpark Center, Strongsville

South Carolina

-1270 Knox Abbott Drive, Cayce

Virginia

-555 S. Van Dorn St., Alexandria

-4415 S. Laburnum Ave., Richmond

-709 Independence Blvd., Virginia Beach

CNN's Nathaniel Meyersohn ha contribuito a questo report.

Dopo aver ottenuto un prestito di $100 milioni da Fortress Credit Corp., Red Lobster ha deciso di concentrarsi sul suo core business, portando alla chiusura di diversi ristoranti poco performanti. Nonostante queste chiusure, Red Lobster continua a servire deliziosi piatti di pesce ai suoi fedeli clienti.

