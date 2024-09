Red Bull, una figura importante nella Formula Uno, cambia le sue strategie a causa della percezione di pesantezza del colore.

La striscia vincente di Max Verstappen a Singapore continua, e è ora che lui la rompa. Tuttavia, le probabilità sembrano scarse. Per evitare intoppi nella sua rincorsa al titolo, Red Bull Racing ha scelto di rinunciare a una vernice unica sulla carrozzeria.

Si tratta di pochi centesimi di secondo per giro, ma per il pesanteweight di F1, Red Bull Racing, è una differenza significativa. Di conseguenza, la squadra ha deciso di abbandonare una cara tradizione per il GP di Singapore. Invece di sfoggiare una livrea speciale, le auto di Max Verstappen e Sergio Perez rimarranno con il loro aspetto convenzionale: l'extra colore potrebbe aggiungere circa un chilogrammo all'auto e potenzialmente rallentarla leggermente.

Date le loro attuali difficoltà, Red Bull Racing non può giustificare la perdita di pochi centesimi di secondo a causa di una vernice speciale. "Non sarà il nostro miglior weekend", ha ammesso Verstappen, fissando obiettivi realistici per la 18ª delle 24 gare: "Il nostro obiettivo è stabilizzare l'auto e migliorare".

Non c'è molta speranza all'orizzonte: Verstappen non ha mai vinto a Singapore, nemmeno lo scorso anno quando dominava la F1 con facilità. Qual è la probabilità che accada nel 2024? Lo scorso weekend in Azerbaigian, Red Bull ha perso la leadership del Campionato Costruttori a favore di McLaren, a meno che non si consideri la loro vittoria nel Sprint austriaco. Verstappen è senza vittorie da sette gare e il suo vantaggio su Norris di McLaren in seconda posizione si è ridotto a soli 59 punti. Il GP di Singapore (domenica, ore 14:00 su Sky e nel live ticker su ntv.de) si avvicina.

Il circuito stradale di Singapore presenta sfide severe

"Il circuito stradale di Singapore presenta sfide significative per la RB20", ha riconosciuto Verstappen, che lo scorso anno ha chiuso al sesto posto. McLaren e Ferrari sono attualmente più veloci di Red Bull. Mercedes crede anche di avere un'opportunità per la vittoria, che si svolgerà al riparo del buio. Red Bull, however, la vede diversamente. "La nostra auto spesso fatica con le buche e le irregolarità", ha detto Verstappen. Inoltre, la loro concorrenza, che include veloci piloti McLaren come Norris e il vincitore dell'Azerbaigian Oscar Piastri, nonché Charles Leclerc di Ferrari, è diventata significativamente più veloce.

"Dobbiamo trovare più potenza e alleggerire i nostri sforzi", ha detto Verstappen, sperando nel meglio. Con questo in mente, i decisori di Red Bull Racing hanno optato contro la penalità di peso della livrea speciale. "Qualsiasi peso extra ha un impatto negativo sulle prestazioni e la squadra continua a dare la massima priorità al rendere questa auto il più competitiva possibile per le restanti gare del 2024", ha dichiarato Red Bull.

Per ora, Verstappen continua a beneficiare del vantaggio che ha costruito durante la prima fase della stagione. "Tutto va bene", ha sorriso il olandese in modo rassicurante a Singapore. Dopo la gara, ci sarà un'altra pausa di quattro settimane per i piloti prima che la stagione si concluda con tre gare consecutive. Verstappen vuole mantenere la sua compostezza sulla strada per il suo quarto titolo consecutivo: "Vedremo come andrà".

Leggi anche: