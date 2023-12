La storia in primo piano

Red Bull svela un nuovo look "tagliente" per il lancio dell'auto nell'East London

La Red Bull lancia la vettura 2016 nell'elegante East London

"Sarà una stagione divisa in due parti", dice il boss del team Christian Horner

Il pilota Daniel Ricciardo punta a una vittoria dopo l'assenza del 2015

La nuova stagione di Formula Uno inizia il 20 marzo in Australia.

Ma è in un magazzino in questa zona alla moda della capitale britannica che la Red Bull ha presentato la sua vettura 2016 per ricordare ai suoi rivali che è la scuderia che osa fare le cose in modo diverso.

Persino il team principal Christian Horner era un po' confuso mentre si recava alla presentazione di mercoledì.

"Non sono mai stato qui prima d'ora", ha confessato. "Credo di dovermi far crescere una barba più grande e venire in bicicletta".

Sul palco, un corpo di ballo maschile si è esibito in una nuvola di ghiaccio secco prima che la vettura, rifinita con un'audace vernice opaca, venisse svelata. Lo spettacolo è stato completato quando i piloti Daniel Ricciardo e Daniil Kvyat sono usciti indossando le loro tute da gara mimetiche blu.

Il kit mimetico era bello, ma ha suscitato l'ovvia domanda se la Red Bull avrà un posto dove nascondersi quando la nuova stagione inizierà in Australia il 20 marzo.

"Sarà una stagione a metà", ha detto Horner a The Circuit della CNN. "Sarà un anno di transizione per noi come squadra.

"L'anno scorso abbiamo attraversato un ciclo difficile. Ne stiamo uscendo. L'inizio dell'anno sarà duro per noi, ma ci saranno maggiori guadagni durante le gare europee".

È stata una valutazione onesta dopo una stagione 2015 che è stata una sorta di annus horribilis per i quattro volte campioni del mondo.

La squadra volante si è classificata quarta nella classifica a squadre, dietro a Mercedes, Ferrari e Williams, e non è riuscita a vincere una gara per la prima volta dal 2008.

Anche fuori dalla pista si sono verificate scene di tensione: Horner ha avuto un battibecco con il fornitore di motori Renault - che ha faticato ad eguagliare la potenza della Mercedes dopo le modifiche alle regole del 2014 sui motori - e il magnate della Red Bull Dietrich Mateschitz ha minacciato di staccare la spina alla squadra.

"L'anno scorso ci sono stati momenti difficili", ha riassunto Ricciardo con allegro understatement. "Soprattutto dopo il 2014, quando ho avuto molti successi. È stata una stagione più da montagne russe".

"Il team è soddisfatto di quanto fatto nella offseason. Vediamo cosa succederà in pista, ma ho fiducia nei miei ragazzi e credo che abbiamo qualcosa di più forte rispetto all'anno scorso.

La vettura ha un bel look aggressivo e stealth, ma spero che quest'anno non saremo negli specchietti di troppe persone".

"Migliorare rispetto all'anno scorso in termini di risultati e tornare sul gradino più alto [è l'obiettivo]. Mi piacerebbe vincere più gare possibili, ma mi limiterò a chiederne una, se riuscirò a ottenerla quest'anno sarà un buon passo nella giusta direzione".

Ricciardo e il suo compagno di squadra russo Kvyat proveranno la nuova vettura nei test precampionato, che inizieranno a Barcellona la prossima settimana. Anche il telaio aggiornato della RB12 sarà svelato con la sua nuova livrea.

"È un po' come la vigilia di Natale, so che è vicina e che ci sono alcune cose belle da scartare a breve", ha aggiunto Ricciardo.

"Ma anche nei test ci sono ancora dei punti interrogativi e quindi vogliamo solo andare a correre. Se potessi saltare su un aereo e andare direttamente a Melbourne [sede del Gran Premio d'Australia] lo farei subito!".

Riuscirà la Red Bull a tornare a vincere?Ditecelo sullapagina Facebook di CNN Sport .

All'uscita dalla presentazione della Red Bull in una gelida sera di febbraio, Brick Lane era animata da ristoratori in cerca di affari e da un gruppo di vivaci londinesi che indossavano maschere e parrucche.

Nei giorni in cui lo sport è più attento ai soldi, è insolito che i team di F1 organizzino feste per il lancio delle auto, ma per la Red Bull è stata un'opportunità per tornare alle sue radici di team divertente ed energico, piuttosto che agli svogliati lamentatori visti nel 2015.

"Fa parte del ritorno alle origini", ha concordato Horner, presente al lancio con la moglie Geri Horner, ex Halliwell, e l'asso del tennis Boris Becker.

"Stiamo cercando di ottenere qualcosa di più tagliente, che ci distingua dalla massa. Siamo un po' più individuali rispetto ad alcuni dei concorrenti più aziendali con cui gareggiamo".

Quando tra poco più di un mese inizierà la nuova stagione, il rinnovato team Red Bull punterà a riaffermarsi in pista contro i rivali Mercedes e Ferrari.

