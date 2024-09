Red Bull sta trascurando una preziosa usanza.

Max Verstappen non ha ancora assaporato la vittoria a Singapore, un fatto che gli è rimasto sul gozzo come un campione di F1 in difficoltà. Tuttavia, non ci sono molti segnali che questo cambierà quest'anno. Per evitare un disastro nella lotta per il titolo, la squadra Red Bull ha deciso di abbandonare la loro tradizione usuale al Gran Premio di Singapore. Invece di correre con una livrea speciale, Verstappen e Sergio Perez si attengono al loro design standard. L'aggiunta di colore avrebbe aggiunto un chilo in più alla macchina, potenzialmente rallentandola di un soffio.

Data la loro attuale situazione, Red Bull non può giustificare un ritardo di 0,03 secondi a causa di una vernice speciale. "Non sarà il nostro fine settimana migliore", ha detto Verstappen, mantenendo le aspettative basse per la 18ª delle 24 gare: "Stiamo cercando di stabilizzare la macchina e costruire su quello".

Le possibilità di un breakthrough a Singapore sembrano scarse. Verstappen non ha mai vinto nella città stato, neanche lo scorso anno quando dominava la F1. Quindi perché dovrebbe essere diverso nel 2024? Le speranze di titolo della Red Bull hanno subito un colpo la scorsa settimana in Azerbaigian, perdendo la leadership del Campionato Costruttori a favore della McLaren. In esclusione della sua vittoria in Austria, Verstappen non ha trionfato in sette gare. Il suo vantaggio sul campionato su Norris è ora di soli 59 punti.

Il circuito cittadino di Singapore è una sfida scoraggiante

"Il circuito cittadino di Singapore è una sfida scoraggiante per la nostra macchina", ha ammesso Verstappen, che ha finito in sesta posizione lo scorso anno. La McLaren e la Ferrari hanno un vantaggio chiaro sulla Red Bull in questo momento. La Mercedes vede un'opportunità di brillare durante la gara notturna. Ma non per la Red Bull. "La nostra macchina non è molto brava sui terreni irregolari e sconnessi", ha detto Verstappen. Per peggiorare le cose, la concorrenza dei veloci piloti McLaren come Norris o il campione di Baku, Oscar Piastri, nonché la superstar Ferrari, Charles Leclerc, si è irrigidita.

"Dobbiamo trovare più velocità e rendere le cose più facili per noi", ha detto Verstappen. Pertanto, i decisori della Red Bull hanno deciso di non pagare il penalty di 1 chilogrammo a causa del colore aggiunto. "Ogni grammo in più influisce sulle prestazioni e la squadra si sta concentrando per rendere questa macchina il più competitiva possibile per le restanti gare del 2024", ha detto la Red Bull in una dichiarazione.

Verstappen ha ancora un cuscinetto dalle prime ronde della stagione su cui fare affidamento. "Tutto bene", ha detto il olandese con un sorriso a Singapore. Dopo la gara, i piloti avranno una pausa di quattro settimane prima che la stagione si concluda con tre gare consecutive. Verstappen vuole mantenere la sua compostezza sulla via per il suo quarto titolo consecutivo: "Vedremo come andrà".

